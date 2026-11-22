Gumpoldskirchen (OTS) -

85,12 Prozent der Delegiertenstimmen machten es beim 45. ordentlichen Landeskongress in Gumpoldskirchen fix: Helga Krismer geht zum dritten Mal bei einer Landtagswahl in Niederösterreich als Spitzenkandidatin der Grünen Niederösterreich in die Wahl. Helga Krismer, seit 2003 Landtagsabgeordnete, seit 2015 Landessprecherin und langjährige Klubobfrau der Grünen im NÖ Landtag fühlt sich durch das hohe Votum in ihrer Arbeit bestätigt: “Die Menschen in Niederösterreich haben ein Recht auf eine gute Zukunft. Dazu gehören ein gesundes Klima, leistbares Leben, eine verlässliche Gesundheitsversorgung und eine Gesellschaft, in der niemand alleine gelassen wird. Ich stehe für eine Politik, die zuhört, Sorgen ernst nimmt und anpackt. Denn nur wenn wir aufeinander schauen, können wir gemeinsam etwas bewegen.”

Für die Grünen Niederösterreich haben die Menschen ein Recht darauf, vor der Landtagswahl zu erfahren, wer nach der Wahl mit wem regieren will. Sowohl Blau-Schwarz als auch Blau-Rot sind denkbar. ÖVP und SPÖ müssen endlich beantworten, ob sie Udo Landbauer zum Landeshauptmann wählen würden. Eines ist für Helga Krismer klar: Die Grünen werden das nicht tun.

“Ich kandidiere als Spitzenkandidatin der Grünen, weil ich an die Zukunft Niederösterreichs glaube. Ich will unser Land nicht jenen überlassen, die nur verwalten, jammern und Chaos verbreiten. Niederösterreich braucht wieder Mut, Zuversicht und eine Politik, die den Menschen Lust auf Zukunft macht. Mit einem großartigen Team, einer motivierten Basis werden wir die starke Grüne Stimme für ein gutes und faires Leben in Niederösterreich sein. Mein Motto ist klar: Bitte einsteigen - Richtung Zukunft!", zeigt sich Helga Krismer kämpferisch.