- 22.11.2026, 12:00:32
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- OTS0021
Termine am 23. November 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 11.00 Uhr, Spatenstich für neues Funktionsgebäude bei der Kletterhalle Wien mit u.a. Sportstadtrat Hacker, GRin Hu, BV Nevrivy, Vertreter*innen Sport Wien, Naturfreunden Wien, Kletterhalle Wien und FC Stadlau (22., Erzherzog-Karl-Straße 108, Anmeldung unter: [email protected])
- 15.30 Uhr, Verleihung des CAF-Gütesiegels an den Stadtrechnungshof Wien durch Staatssekretär Alexander Pröll; u.a. mit Direktor Werner Sedlak und KDZ-GF Thomas Prorok (1., Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, Büro StS Pröll)
(Schluss) red
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