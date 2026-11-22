Graz (OTS) -

Von 20. bis 21. November 2026 fand die Europameisterschaft im Poetry Slam in Graz statt. 30 nationale Meisterinnen und Meister aus ganz Europa trafen im Next Liberty aufeinander und slammten um die Gunst des Publikums. Für Österreich ging Lia Hartl an den Start. Den Titel „Europameisterin im Poetry Slam 2026“ und damit einen Startplatz bei der Weltmeisterschaft 2027 in Japan holte sich schließlich Georgia Griffiths aus England.

Poetry Slam ist ein moderner Dichterwettstreit, bei dem selbst verfasste Texte auf die Bühne gebracht werden. Die Europameisterschaft wird seit mehr als 15 Jahren ausgetragen und fand 2026 erstmals in Österreich statt. Veranstaltet wurde diese Premiere vom Slam Kollektiv Graz in Kooperation mit dem Verein Poetry Slam'md.

Fotos unter diesem Link © David Dunst zur freien Verwendung.

Die Shows zum Nachsehen gibt es auf dem YouTube-Kanal SlamPoetryAustria.