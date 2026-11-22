Salzburg (OTS) -

Mit orangefarbenen Schals und einem Flashmob im Regen vor dem Festspielhaus in Salzburg fordert die Bürgerbewegung #fairändern die Umsetzung ihrer Forderungen.

Unter dem Motto „Umsetzen statt Stehenlassen!“ versuchte heute eine Gruppe teils prominenter Salzburgerinnen den Zusammenhang zwischen dem Thema „Gewalt gegen Frauen“ und Abtreibung sichtbar zu machen. Die Aktion fand bewusst während der „orange the world“ Wochen statt, um auf den gewalttätigen Aspekt von Abtreibungen hinzuweisen.

„Gewalt ist aus mindestens zwei Gründen bei Abtreibungen im Spiel“, so die Initiatorin der Aktion, Petra Plonner, „einerseits, weil weltweit viele Frauen nicht freiwillig abtreiben oder jedenfalls zu diesem massiven Schritt gedrängt werden. Andererseits, weil in vielen Ländern meist die ungeborenen Mädchen, und das sogar bis zur Geburt, betroffen sind.“

3.500 Salzburgerinnen und Salzburger hatten bereits bis zu Beginn des Jahres eine #fairändern-Petition unterschrieben. Am 11. März 2026 wurde sie im Salzburger Landtag präsentiert und in einen Entschließungsantrag überführt. Ein klarer Auftrag an die Politik, sagen die Verantwortlichen. Doch mehr als sechs Monate später sei keine der drei Forderungen auch nur ansatzweise umgesetzt. „Wir können nicht einfach weiterhin so tun, als gäbe es kein Problem. Schwangere Frauen werden im Regen stehen gelassen. Es ist zu wenig, einfach nur zu sagen: „Dann bekomm eben dein Kind!“ Der Weg zur Abtreibung wird österreichweit groß ausgebaut, während der Weg mit dem Kind steinig bleibt. Frauen sind in dieser schwierigen Situation oft allein“, so die stellvertretende Vorsitzende von #fairändern, Carina Eder.

Die überparteiliche Bewegung, die bereits 2018 mit einer Parlamentarischen Bürgerinitiative und über 60.000 Unterschriften von sich hören machte, fordert breite Unterstützungsmaßnahmen für betroffene Frauen. „In Salzburg gibt es weit über 1000 Abtreibungen jährlich. Das ist nicht einfach nur eine Zahl, das sind 1000 Schicksale. Und etwa 50 Schulklassen, die uns in den Städten und Dörfern fehlen,“ bemerkt die Lehrerin und #fairändern Vorsitzende Petra Plonner. Die Petition fand breite Unterstützung von Abgeordneten mehrerer Fraktionen und geistlichen Autoritäten, wie etwa Erzbischof Franz Lackner.

„Über 3.500 Menschen haben unterschrieben, weil ihnen die Frauen in Salzburg ein Anliegen sind. Der Landtag hat diese Forderungen aufgenommen. Jetzt ist die Landesregierung am Zug. Eine Petition drückt den Wählerwillen aus und darf nicht in der Schublade landen“, so Eder.

Seitens #fairändern arbeite man mit Nachdruck an der Umsetzung der Forderungen durch das Land Salzburg:

Studien zum Schwangerschaftsabbruch, um konkreten Handlungsbedarf festzustellen.

Umfassende Information, Unterstützung und familienorientierte Maßnahmen für schwangere Frauen

Eine positive Kampagne zu Schwangerschaft, Adoption und Pflege. Kinder sind nicht in erster Linie eine Belastung, sondern unser größter Schatz.

Laut einer österreichweiten IMAS-Umfrage stehe mehr als die Hälfte der ungeplant schwanger gewordenen Frauen unter starkem Druck von außen in Richtung Abtreibung. „Das ist eine Form der Gewalt an der Frau“, so Eder weiter, „die Politik ist aufgerufen, hinzuschauen und Maßnahmen zu ergreifen, damit jede Frau die Unterstützung erhält, die sie braucht, um ja zu ihrem Kind sagen zu können. Der Druck muss aufhören und die Unterstützung spürbar werden!“