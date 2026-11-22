Wien (OTS) -

„Die Gastronomie ist ohnehin massiv unter Druck. Bürokratie-Wahnsinn, Arbeitskräftemangel, explodierende Betriebskosten sowie immer höhere Steuern und Abgaben machen unseren Wirten das Leben schwer. Nach der Paketsteuer folgt die nächste Belastung in Form einer Erhöhung der Alkoholsteuer um 30 Prozent ab Jahresbeginn. Die Bundesregierung treibt damit das Wirtesterben weiter voran“, warnt der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss.

Besonders betroffen seien kleinere und mittelständische Betriebe. Gerade die Wiener Gastronomie mit ihren traditionellen Gasthäusern, Beisln und Bars stehe vor enormen Herausforderungen. „Wir erleben im Handel bereits, wie immer mehr kleine, inhabergeführte Geschäfte und Familienunternehmen verschwinden und große Ketten übrig bleiben. Eine ähnliche Entwicklung droht auch der Gastronomie: Wenn die Belastungen weiter steigen, werden immer mehr traditionelle Gasthäuser und kleine Lokale zusperren müssen. Am Ende bleiben nur noch große Ketten und Betriebe mit entsprechendem finanziellen Rückhalt übrig“, so Krauss.

Die zusätzlichen Kosten würden letztlich auch bei den Gästen landen. „Die Menschen leiden ohnehin unter der Teuerung, und jetzt soll auch noch der gemütliche Abend im Wiener Gasthaus zum Luxus werden. Will diese Bundesregierung den Österreichern wirklich auch noch das letzte leistbare Vergnügen nehmen?“, kritisiert der Freiheitliche.

„Anstatt unsere Betriebe mit immer neuen Belastungspaketen in die Knie zu zwingen, braucht es endlich Steuersenkungen, weniger Bürokratie und echte Entlastung für die heimische Gastronomie. Unsere Wirte brauchen eine Perspektive und keine Steuererhöhung nach der nächsten“, fordert Krauss abschließend.