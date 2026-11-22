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REMINDER: AVISO: Sicherheit für Seniorinnen und Senioren im Alltag
Grätzlpolizei und LKA Wien laden zu Info-Veranstaltung – Sicherheitspartnerschaft-Unterzeichnung mit Innenminister und Österreichischem Seniorenrat – 23. November 2026, 9:30 Uhr
Die Grätzlpolizei und Experten der Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien geben wertvolle Sicherheitstipps und informieren über aktuelle Sicherheitsthemen.
Während der Veranstaltung wird zudem eine Sicherheitspartnerschaft zwischen dem Bundesministerium für Inneres und dem Österreichischen Seniorenrat von Innenminister Gerhard Karner sowie den beiden Präsidentinnen Ingrid Korosec und Birgit Gerstorfer im Beisein von Bezirksvorsteher Markus Figl unterzeichnet.
Wann: 23. November 2026, 9:30 Uhr
Wo: Wipplingerstraße 8 (1. Stock), Wien 1010
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/4fkrpevf
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Telefon: +43 (0) 1-531 26 - 90 15 62
E-Mail: [email protected]
Website: https://bmi.gv.at
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