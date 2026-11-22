Wien (OTS) -

Die Grätzlpolizei und Experten der Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien geben wertvolle Sicherheitstipps und informieren über aktuelle Sicherheitsthemen.

Während der Veranstaltung wird zudem eine Sicherheitspartnerschaft zwischen dem Bundesministerium für Inneres und dem Österreichi­schen Seniorenrat von Innenminister Gerhard Karner sowie den beiden Präsidentinnen Ingrid Korosec und Birgit Gerstorfer im Beisein von Bezirksvorsteher Markus Figl unterzeichnet.

Wann: 23. November 2026, 9:30 Uhr

Wo: Wipplingerstraße 8 (1. Stock), Wien 1010

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/4fkrpevf