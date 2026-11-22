Wien (OTS) -

Die Brigittenau ist um ein Stück Natur reicher: Am Friedrich-Engels-Platz wurde erstmals ein „Wiener Straucherl“ im 20. Bezirk gepflanzt - von Schüler*innen gemeinsam mit Gärtner*innen der Wiener Stadtgärten. Beim „Wiener Straucherl“ handelt es sich um ein kleinräumiges, urbanes Ökosystem mit einer Größe von mindestens 50 m², das aus verschiedenen Straucharten besteht. Seine Artenzusammensetzung und Struktur orientieren sich an natürlich gewachsenen, dichten Hecken, die wertvolle Lebensräume bieten. Sie dienen als Brutplatz, Nahrungsquelle und Rückzugsort für viele Tiere, Insekten und Vögel.



„Das Wiener Straucherl leitet sich in seiner Grundidee von unserem ‚Wiener Wäldchen ab“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Auch beim Wiener Straucherl geht es in erster Linie um mehr Lebensqualität für unsere Stadt: Gerade im dichtverbauten sorgt jedes Stück Grün für Abkühlung, gute Luft und ist ein erholsamer Blickfang. Hier in der Brigittenau wächst ab sofort das dritte Wiener Straucherl!“

Ein urbanes Ökosystem auf kleiner Fläche

Im Gegensatz zu klassischen, regelmäßig in Form geschnittenen Hecken soll das „Wiener Straucherl“ nach einigen Jahren ein naturnahes, bewusst „wilderes“ Erscheinungsbild entwickeln. Die Sträucher können sich weitgehend natürlich entfalten und bieten dadurch wertvolle Lebensräume für Tiere. So entstehen im urbanen Raum zusätzliche extensiv genutzte Flächen, die zur Förderung der Biodiversität beitragen. Für die notwendigen Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen des „Wiener Straucherl“ sind die Wiener Stadtgärten zuständig.

„Mit der Pflanzung von ‚Wiener Straucherl‘ setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt für mehr Biodiversität und ein klimaresilienteres Wien. Insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet ist es entscheidend, auch Klein- und Kleinstflächen zu nutzen, um ergänzend zu bestehenden Grünanlagen neue naturnahe Lebensräume zu schaffen“, betont Stadtgartendirektor Karl Hawliczek. „Daher freut es mich, dass die Wiener Stadtgärten ihre Expertise in dieses Projekt einbringen und maßgeblich zu dessen Umsetzung beitragen können.“

Das Projekt „Wiener Straucherl“ wird gemeinsam von der Magistratsdirektion sowie den Magistratsabteilungen Wiener Stadtgärten und Umweltschutz umgesetzt. Mit der Pflanzung am Friedrich-Engels-Platz wird das Projekt nun auch im 20. Bezirk umgesetzt.

„Biodiversität – das heißt nicht nur Blumen und Bienen. Gerade in Sträucher wohnen viel Tiere, insbesondere Vögel. Nach dem Erfolg des Wäldchens und dem absehbaren Erfolg des Straucherls möchte ich in der Brigittenau weg von der Verkleinerungsform. Soll heißen, ich will mehr. Die Brigittenau eignet sich hervorragend als Forschungsgebiet für städtische Grünraumentwicklung“, sagt Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm.

“Wir müssen jede Möglichkeit nutzen, um Wien grüner zu machen. Das Wiener Straucherl ist ein weiterer Baustein dafür. Besonders freut mich, dass Schüler*innen bei der Pflanzung mit angepacken. So erleben junge Menschen, dass Stadtentwicklung unmittelbar mit ihrem Alltag zu tun hat“, betont Gemeinderätin Patricia Anderle.

Wiener Straucherl: Die kleine Schwester des „Wiener Wäldchens“

Das „Wiener Straucherl“ leitet sich in seiner Grundidee vom Projekt „Wiener Wäldchen“ ab. Während beim „Wiener Wäldchen“ auf einer Fläche von mindestens 100 m² ein kleiner, naturnaher Wald entsteht, werden beim „Wiener Straucherl“ ausschließlich Sträucher gepflanzt. Beide Projekte ergänzen einander: Wo ausreichend Fläche zur Verfügung steht und die notwendigen Rahmenbedingungen erfüllt sind, soll weiterhin ein „Wiener Wäldchen“ entstehen. Auf kleineren Flächen oder an Standorten, an denen dies nicht möglich ist, bietet das „Wiener Straucherl“ eine zusätzliche Möglichkeit zur naturnahen Begrünung.

Das Projekt „Wiener Wäldchen“ wurde 2022 mit der Pflanzung des ersten Mini-Waldes im Stefan-Weber-Park im 5. Bezirk gestartet, mittlerweile gibt es insgesamt sechszehn „Wiener Wäldchen“. Die kleine Schwester „Wiener Straucherl“ gibt es nun bereits dreimal in Wien: In der Brigittenau, in Mariahilf und am Alsergrund.

Alle Infos zum „Wiener Straucherl“: wien.gv.at/wiener-straucherl

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