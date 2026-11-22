Wien (OTS) -

Die Grätzlförderung des Stadterneuerungsprogramms WieNeu+ unterstützt Bau- und Sanierungsvorhaben, die Wohnraum klima- und zukunftsfit machen. Auch Planungsleistungen und Prozessbegleitungen, die oft Grundlage für spätere Maßnahmen sind, werden gefördert. In 5 Jahren wurden durch die Stadt Wien mehr als 2,5 Millionen Euro in über 30 Projekte investiert.

Es sind Best-Practice Projekte mit absolutem Vorzeigecharakter: Von thermisch-technischen Generalsanierungen von Gründerzeithäusern über kreislauffähige Um- und Ausbauten von Bestandsgebäuden bis hin zum Aufbau eines liegenschaftsübergreifenden Nahwärmenetzes. Mehr als 30 innovative Projekte wurden seit 2021 von der WieNeu+ Grätzlförderung, einer Förderschiene der Abteilung Technische Stadterneuerung, kofinanziert.

„Die Sanierung bestehender Wohngebäude ist eine der zentralen Zukunftsfragen und bestimmt die Wohnqualität der Zukunft maßgeblich. Mit der WieNeu+ Grätzlförderung unterstützt die Stadt Wien finanziell dabei, bestehenden Wohnraum aufzuwerten. Davon profitieren wir alle. Gleichzeitig legt die Grätzlförderung bewusst den Fokus auf einen nachhaltigen und innovativen Charakter bei den Wohnprojekte!“, sagt Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Neben Sanierungsprojekten nach neuesten Standards, der Umrüstung auf alternative Energiesysteme oder innovativen Entsiegelungs-/Begrünungsprojekten in Wiener Wohnbauten finanziert die Grätzlförderung auch Planungsmaßnahmen und die Begleitung der Bauprojekte in den Programmgebieten.

„Mit der Förderung von Vor- und Machbarkeitsanalysen unterstützt WieNeu+ auch an einem zentralen Punkt eines jeden Bauvorhabens: der Planungsphase!“, betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Zusätzlich können Prozessbegleitungen in Form von Beratungsleistungen, Workshops oder die Moderation von Haus- und Eigentümer*innenversammlungen für eine Förderung bei WieNeu+ eingereicht werden. Durch Prozessbegleitungen werden Wohnungseigentümer*innengemeinschaften über einen längeren Zeitraum dabei unterstützt, gemeinsam eine verbindliche Entscheidung über das konkrete Sanierungsvorhaben zu treffen.

Grätzlförderung für Favoritner Pilotprojekt „Kreislauffähige Sanierung“

Welche innovativen Vorhaben die WieNeu+ Grätzlförderung finanziell unterstützt, zeigt sich derzeit unter anderem in der Van-der-Nüll-Gasse 22 in Favoriten. Erstmals in Österreich wird hier durch das Bauunternehmen Sedlak eine vollständig kreislauffähige Sanierung eines Gründerzeithauses in der Praxis umgesetzt. Sowohl die Planung, als auch die Umsetzung dieser ressourcenschonenden Sanierungs- und Umbaumethode wurden durch die Stadt Wien finanziell unterstützt. Laufende Updates zum Projektfortschritt bietet Sedlak auf sedlak.co.at/pilot-kreislauffaehige-sanierung.

Einen Überblick über weitere bewilligte Grätzlförderungsprojekte bietet wieneuplus.wien.gv.at/graetzlfoerderung-projekte.

Grätzlförderung: Von der Idee bis zur Umsetzung

Die WieNeu+ Grätzlförderung unterstützt Bau- und Sanierungsvorhaben, die über den aktuellen Stand der Technik hinausgehen, mit bis zu 500.000 Euro. Planungsleistungen (Vor- oder Machbarkeitsanalysen) und Prozessbegleitungen (Beratung, Workshops, Moderation) werden mit bis zu 30.000 Euro gefördert. Die Förderquoten richten sich jeweils nach der Art des Antragstellers (Privatpersonen, Wohnungseigentümergemeinschaften, Unternehmen).

Aktuell kann die Förderung in den WieNeu+ Programmgebieten „Hernals“ (bis 2028) und „Grätzl 20+2“ (bis 2027) beantragt werden. Über wien.gv.at/amtswege eingereichte Projekte werden im Rahmen der nächstmöglichen Beiratssitzung bewilligt oder abgelehnt. Ein Erstgespräch mit WieNeu+ vor Antragstellung wird empfohlen. WieNeu+ berät bei Fragen telefonisch (+43 1 4000 25107), persönlich oder per E-Mail via [email protected].

Tipp: Grätzlförderung - Online-Beratungstermine

Beim online stattfindenden Infoterminen am 23. November 2026 (17 bis 18 Uhr) und 11 Jänner 2027 (17 bis 18 Uhr) werden die Grätzlförderung und Praxisbeispiele vorgestellt. Fragen rund um die Projekteeinreichung und Abwicklung werden persönlich beantwortet. Um Anmeldung via wieneuplus.wien.gv.at/veranstaltungen wird gebeten.

Mehr über die WieNeu+ Grätzlförderung

wieneuplus.wien.gv.at/graetzlfoerderung

Antrag Grätzlförderung

wien.gv.at/amtswege/wieneu-graetzlfoerderung-innovative-stadterneuerungsprojekte

Mehr über das Stadterneuerungsprogramm WieNeu+

wieneuplus.wien.gv.at