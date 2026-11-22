Wien (OTS) -

Der Wiener Equal Pay Day fällt heuer auf den kommenden Montag, 23. November: Frauen arbeiten in der Bundeshauptstadt damit statistisch gesehen 39 Tage unbezahlt. Das ist zwar eine Verbesserung von einem Tag im Vergleich zum Vorjahr, doch es gibt nach wie vor Nachholbedarf, betonen die Grünen Wien: „Finanzielle Unabhängigkeit setzt gleiche Einkommen und faire Karrierechancen voraus. Doch auch wenn es Verbesserungen gibt, hat die Stadt Wien als größte Arbeitgeberin Wiens im eigenen Wirkungsbereich weiterhin Handlungsbedarf”, betont Frauensprecherin Julia Malle. „Verbesserungen gibt es leider nur sehr langsam, nach wie vor verdienen Frauen Monat für Monat weniger als Männer. Der Gender Pay Gap ist und bleibt eine der größten Ungerechtigkeiten, die Frauen betreffen”, so Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Grünen Wien.



Unter den ganzjährig vollzeitbeschäftigten Wiener:innen beträgt der Gender Pay Gap in Wien 10,6 Prozent. Bezieht man sämtliche Erwerbstätige inklusive aller Teilzeitbeschäftigten ein, verdoppelt sich diese Schere fast – die Lohnlücke beträgt hier ganze 18,9 Prozent. Zudem gibt es große Unterschiede zwischen den Wiener Gemeindebezirken: Während der Equal Pay Day in Wien-Brigittenau erst am 18. Dezember stattfindet, fällt er in der Wiener Inneren Stadt bereits auf den 22. August.



Stadt Wien hat Nachholbedarf



Der Gender Pay Gap bei den Wiener Stadtbediensteten liegt 2025 bei durchschnittlich 9,9 Prozent (im Median bei 9,6 Prozent). Obwohl fast 62 Prozent der Beschäftigten weiblich sind, werden 67 Prozent der Magistratsabteilungen und 70 Prozent der ärztlichen Direktionen im Wiener Gesundheitsverbund von Männern geleitet. Zusätzlich ist Familienarbeit nach wie vor ungleich verteilt: Über 90 Prozent der Elternkarenz und über 94 Prozent der Elternteilzeit im Wiener Magistrat entfallen auf Frauen.



Die Wiener Grünen fordern zum Equal Pay Day zielgerichtete Maßnahmen der Stadt gegen den Gender Pay Gap: „Wien könnte hier schon längst mit gutem Beispiel vorangehen. Stattdessen ist man im eigenen Wirkungsbereich säumig. So rühmt man sich als Stadtregierung einen geringeren Gender Pay Gap als andere Bundesländer vorzuweisen, stagniert im eigenen Wirkungsbereich jedoch seit Jahren auf relativ stabilem Niveau. Eine starke Politik für Frauen sieht anders aus”, so Malle.



Zur kürzlich eingebrachten Richtlinie für Lohn- und Gehaltstransparenz bei den Stadtbediensteten heißt es seitens der Grünen: „Jeder Schritt in Richtung mehr Transparenz ist ein guter. Jedoch fehlen Vergleichsmöglichkeiten über Berufsgruppen hinweg, nachvollziehbare Bewertungskriterien und wirksame Konsequenzen bei Verstößen. Eine vollständige Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie, die im Bund blockiert wird, wäre zentral", so Malle.