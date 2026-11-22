Wien (OTS) -

Zum Start der Koordinierung des neuen Weingesetzes 2027 legt Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig unter anderem seinen Entwurf für ein neues Herkunftskennzeichen für den Österreichischen Spritzer vor. Die Novelle soll den heimischen Weinbau stärken, die Wertschöpfung im Land halten und die österreichische Herkunft für Konsumentinnen und Konsumenten klar sichtbar machen.



Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig: „Der Spritzer ist Österreich pur, ein Stück Heimat, ein Stück Lebensgefühl und ein echtes Kultgetränk. Mit der neuen Kennzeichnung machen wir unsere heimische Qualität auf den ersten Blick erkennbar und geben dem österreichischen Spritzer das Markenzeichen, das er verdient. Denn wo österreichischer Spritzer draufsteht, muss auch Österreich drin‘ sein!“



Österreichische Herkunft zum Wettbewerbsvorteil machen

Der Entwurf sieht vor, dass künftig Herstellerinnen und Hersteller ihre Spritzer mit einem einheitlichen Herkunftskennzeichen versehen können, vorausgesetzt es wird ausschließlich österreichischer Wein verwendet. Damit wird für Konsumentinnen und Konsumenten auf einen Blick erkennbar, ob österreichischer Wein im Spritzer steckt.



Die Kennzeichnung ist freiwillig und entspricht den europäischen Vorgaben.



Klare Vorgaben und entsprechende Kontrollen stellen sicher, dass nur Spritzer aus ausschließlich österreichischem Grundwein das Kennzeichen tragen dürfen.



„Wir wollen unsere heimischen Betriebe stärken, indem wir die österreichische Herkunft zum Wettbewerbsvorteil machen. Wer auf heimische Qualität setzt, soll das auch klar zeigen können“, betont Totschnig.



Mehr Flexibilität bei der Herstellung

Neben dem Herkunftskennzeichen bringt das Weingesetz 2027 auch modernisierte Rahmenbedingungen für die Herstellung von Spritzern. Der bisher vorgeschriebene Mindestanteil von 50 Prozent Wein entfällt. Gleichzeitig wird der Mindestalkoholgehalt von bisher 4,5 auf 4,0 Volumenprozent gesenkt. Damit erhalten die Produzentinnen und Produzenten mehr Flexibilität bei der Herstellung und können besser auf veränderte Konsumgewohnheiten reagieren.



Die bewährten Verkehrsbezeichnungen „G’spritzter“, „Gespritzter“ und „Spritzer“ bleiben bestehen. Neu ist die Möglichkeit, alkoholärmere Varianten mit den Bezeichnungen „Sommerg’spritzter“, „Sommergespritzter“ oder „Sommerspritzer“ auszuloben. Diese Bezeichnungen sind für Erzeugnisse mit einem Alkoholgehalt von 4,0 bis 5,0 Volumenprozent vorgesehen.



„Mein Anspruch an ein modernes Weingesetz sind weniger starre Vorgaben, klare Herkunft und gesicherte Spitzenqualität“, so Totschnig abschließend.