Wien (OTS) -

Am 16. November 2026 gab die Gruppe der Umsetzer (Österreich, Deutschland, Griechenland, Dänemark und die Niederlande) den Start der Verhandlungen mit Ruanda zur Umsetzung von Rückkehrzentren bekannt. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2027 wird die Gruppe der Umsetzer eine Vereinbarung mit Ruanda unterzeichnen. Erste Asylwerberinnen und Asylwerber werden im Laufe des kommenden Jahres nach Ruanda gebracht werden.

Im Oktober 2026 gab es lediglich 247 Asyl-Erstanträge. Das ist einer der niedrigsten Werte seit Beginn der Aufzeichnungen. Im Oktober des Vorjahres waren es noch 650 Erstanträge – ein Rückgang um 62 Prozent zum Vorjahr. Die illegale Migration wurde dadurch massiv reduziert und gegen Null gedrängt. Der Abschiebung von mehr als 4.000 Menschen mit Asylbezug stehen lediglich 3.000 originäre Asyl-Erstanträge bis Ende Oktober gegenüber.

„Um die Bevölkerung in Österreich nachhaltig zu entlasten, müssen wir die Minuszuwanderung im Bereich Asyl langfristig absichern. Rückkehrzentren außerhalb der Europäischen Union sind dazu eine wichtige und innovative Maßnahme“, hielt Innenminister Gerhard Karner in einer Stellungnahme fest.

Auch Asylanträge weiterhin stark rückläufig

755 Asylanträge (Asylerstanträge und Folgeanträge) im Oktober 2026 in ganz Österreich sind im Vergleich zu Oktober 2025, als es noch 1.314 Anträge gab, ein weiterer Rückgang von 42,5 Prozent. Von Jänner bis Oktober 2026 wurden insgesamt 8.152 Asylanträge gestellt, im Vergleichszeitraum 2025 wurden noch 14.661 Anträge eingebracht – ein Rückgang um mehr als 44 Prozent.

Im Oktober stammten die meisten Anträge von Syrerinnen und Syrern (231), der Großteil davon betraf in Österreich geborene Kinder.

Familiennachzug ausgesetzt – Systeme entlastet

Auch der vorübergehende Stopp des Familiennachzugs zeigt nach wie vor deutliche Wirkung und entlastet Bildungs-, Integrations- und Sozialsystem nachhaltig. Erfolgten im Wege des Familiennachzugs von Jänner bis Oktober 2025 noch 1.039 Einreisen, gab es im selben Zeitraum 2026 lediglich 61 Einreisen (eine Einreise im Oktober) – nur für absolute soziale Härtefälle. Um diese Entwicklung nachhaltig abzusichern, wurde der Familiennachzug per Verordnung mit Anfang Jänner für weitere sechs Monate ausgesetzt und wird in weiterer Folge einer Quote unterliegen. Die erste Quote wird sehr gering sein. Die Niederlassungsverordnung für die Jahre 2026 und 2027 befindet sich derzeit in Begutachtung (Ende der Begutachtungsfrist am 27. November 2026).

Maßnahmen wirken: kaum mehr Aufgriffe illegaler Fremder – Organisierte Schleppermafia macht einen Bogen um Österreich.

Die stark rückläufige Zahl der Aufgriffe in den vergangenen beiden Jahren zeigt klar: Die Schlepperrouten konnten auch im Osten Österreichs nachhaltig zerschlagen werden und haben sich auf die sogenannte Balkan-Küstenroute – und damit an Österreich vorbei – verlagert. Polizeiliche Einheiten wie die Operation Fox, die gemeinsam mit ungarischen Behörden auf ungarischem Staatsgebiet Kontrollen durchführt, sowie die Weiterentwicklung des Grenzschutzkonzepts sind Maßnahmen, die sich spürbar auf den Migrationsdruck ausgewirkt haben. Denn es hat sich herumgesprochen, dass das Risiko massiv gestiegen ist, beim illegalen Grenzübertritt nach Österreich aufgegriffen zu werden.

Den Erfolg der Maßnahmen bestätigen die Zahlen: Wurden von Jänner bis Mitte November 2022 noch rund 73.400 illegale Fremde im Burgenland angehalten, sind es heuer im selben Zeitraum lediglich 419 Personen – eine Reduktion um mehr als 99 Prozent. Die illegale Migration in Österreich ist somit nachhaltig stabil gegen Null gedrängt und fast zum Erliegen gekommen. Nur 64 der in diesem Jahr aufgegriffenen Personen stellten einen Asylantrag, die anderen mussten Österreich unmittelbar wieder verlassen.

Grenzschutzkonzept wird laufend weiterentwickelt

Das polizeiliche Grenzschutzkonzept wird laufend evaluiert und angepasst, um die positiven Entwicklungen auch in Zukunft nachhaltig abzusichern. Der Kontrollgürtel an der Grenze wurde verbreitert – ein weiterer Fokus liegt auf Kontrollen im Grenzraum und im Hinterland und nicht nur direkt an den Grenzübergängen. Das macht illegale Grenzübertritte vor allem für die organisierte Schleppermafia schwieriger und riskanter – das Risiko, aufgegriffen und festgenommen zu werden, ist extrem hoch. Zugleich entlastet diese Vorgehensweise Pendlerinnen und Pendler aufgrund kürzerer Grenzwartezeiten. Die Grenzraumkontrollen zu Ungarn, Slowenien, Tschechien und der Slowakei wurden mit Ablauf des 15. September 2026 für weitere sechs Monate verlängert.

Weiterhin Minuszuwanderung: mehr Abschiebungen als Asylerstanträge

Bis Ende Oktober mussten 13.411 Personen Österreich verlassen, davon 6.633 (49 Prozent) zwangsweise und 6.778 (51 Prozent) eigenständig. Von den mehr als 13.000 Ausreisen waren 4.440 mit Asylbezug. Der eigenständigen Ausreise kommt auch weiterhin eine enorm wichtige Bedeutung zu, da sie für die Republik wesentlich kostengünstiger als zwangsweise Abschiebungen ist. Knapp 49 Prozent der Abgeschobenen waren in Österreich strafrechtlich verurteilt. Bis Ende Oktober wurden außerdem 649 Dublin-Überstellungen durchgeführt, bei denen 785 Afghaninnen und Afghanen, 66 Algerierinnen und Algerier und 64 Marokkanerinnen und Marokkaner Österreich verlassen mussten. Bei Dublin-Abschiebungen werden Personen in jenes europäische Land abgeschoben, in dem sie erstmals einen Asylantrag gestellt haben und das somit zuständig ist.

Über zwei Drittel erhalten kein Asyl – Eilverfahren werden fortgeführt

Bis Ende Oktober wurden 23.593 Asylverfahren negativ entschieden oder eingestellt. 792 Personen verzichteten freiwillig auf Schutz und verließen Österreich während des Verfahrens. In 9.023 Fällen wurde Asyl oder subsidiärer Schutz gewährt.

Keine Chance auf Asyl hatten im Oktober Antragstellerinnen und Antragsteller aus Indien und Tunesien. Für Länder mit geringer Bleibewahrscheinlichkeit setzt das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl weiter auf Schnell- und Eilverfahren. Bis Ende Oktober wurden 720 negative Entscheidungen innerhalb von 28 Tagen beziehungsweise in der ersten Instanz sogar binnen 72 Stunden getroffen.

Asylanträge in meisten Staaten Europas rückläufig

In der Europäischen Union (inkl. der Schweiz und Norwegen) gab es im Zeitraum Jänner bis Ende Oktober 2026 (bis Kalenderwoche 43) mit 498.132 Asylanträgen um -25 Prozent oder 168.107 weniger Anträge als im Vergleichszeitraum 2025 (666.239). Gestiegen sind die Anträge unter anderem in Slowenien (+245 Prozent), Zypern (+24 Prozent) und der Niederlande (+ vier Prozent). Gesunken sind die Anträge in den meisten anderen Staaten, hervorzuheben sind Polen (-60 Prozent), Spanien (-42 Prozent), Deutschland (-40 Prozent), Griechenland (-14 Prozent) und Frankreich (-14 Prozent). In Österreich zeigen sich die Anträge im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls deutlich reduziert (-44 Prozent). Hochgerechnet auf die Bevölkerung liegt Österreich in der europaweiten Statistik auf dem 13. Platz. Bei den absoluten Zahlen liegt Österreich hinter Irland und Slowenien und vor Schweden. Innerhalb der EU27+ liegt Österreich an 11. Stelle.

Tiefstand in Grundversorgung seit knapp 30 Jahren

Aktuell befinden sich 39.702 Menschen in Grundversorgung, davon lediglich rund 4.900 Asylwerberinnen und Asylwerber – der niedrigste Wert seit knapp 30 Jahren. Der Großteil der Menschen in der Grundversorgung – nämlich 24.410 – sind Kriegsvertriebene aus der Ukraine (die meisten davon Kinder und Frauen). Zu Jahresbeginn 2023 waren noch knapp 93.000 Menschen in der Grundversorgung. Die Rückgänge ermöglichen Einsparungen – beispielsweise konnte die Zahl der Bundesquartiere in den vergangenen beiden Jahren von mehr als 30 auf fünf reduziert werden. Eine weitere Reduktion ist nicht auszuschließen.