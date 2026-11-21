Wien (OTS) -

Theater an der Wien als Bühne der internationalen Opernwelt: Riccardo Chailly, Louise Alder, Lawrence Brownlee, Tobias Kratzer und Peter Konwitschny zählen zu den herausragenden Preisträger*innen. Das Teatro Real in Madrid wird zum Opernhaus des Jahres gekürt, die Bregenzer Festspiele zum Festival des Jahres. Der österreichische Heldentenor Andreas Schager gewinnt den Publikumspreis.

Das MusikTheater an der Wien der Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, wurde am Samstagabend zum glanzvollen Schauplatz der International Opera Awards 2026. Damit rückte jenes traditionsreiche Opernhaus ins internationale Rampenlicht, das erst im Vorjahr bei der Preisverleihung in Athen selbst mit der begehrten Auszeichnung „Opernhaus des Jahres“ geehrt worden war.

Erstmals war Wien Gastgeber der international renommierten Auszeichnungen, die herausragende künstlerische Leistungen und besondere Verdienste um die Oper würdigen. Künstlerinnen und Künstler, Opernhäuser, Festivals und Produktionen aus aller Welt standen im Mittelpunkt eines Abends, der die Vielfalt und Strahlkraft der Oper feierte. Die diesjährigen Finalistinnen und Finalisten kamen aus insgesamt 24 Ländern.

Durch die Preisverleihung führte BBC-Moderator Petroc Trelawny. Für den musikalischen Rahmen sorgten das ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung von Corrado Rovaris, der Arnold Schoenberg Chor unter Erwin Ortner sowie international gefeierte Solistinnen und Solisten. Über OperaVision konnte das Publikum die Gala weltweit im Livestream verfolgen.

Große Künstler*innenpersönlichkeiten im Rampenlicht

Eine der bedeutendsten Ehrungen des Abends galt dem deutschen Regisseur Peter Konwitschny, der für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Mit seinen ebenso radikalen wie konsequenten Inszenierungen hat er das Musiktheater über Jahrzehnte geprägt und dessen gesellschaftliche und politische Dimension immer wieder neu ausgelotet. Der Bariton Bo Skovhus überreichte ihm die Trophäe und würdigte seinen kompromisslosen künstlerischen Weg.

Zu den weiteren großen Namen des Abends zählten Riccardo Chailly als Dirigent des Jahres sowie die britische Sopranistin Louise Alder und der amerikanische Tenor Lawrence Brownlee, die als Sängerin beziehungsweise Sänger des Jahres geehrt wurden.

Der Preis für die beste Regie ging an Tobias Kratzer, der unter anderem mit seinen Arbeiten an der Bayerischen Staatsoper und der Hamburgischen Staatsoper neue Akzente setzte. Stefan Herheim, Hausherr und Intendant des MusikTheaters an der Wien, überreichte ihm die Trophäe. In der Kategorie Bühnenbild und Ausstattung setzte sich Raimund Orfeo Voigt durch.

Mit dem Award für Nachwuchstalente rückten zudem zwei vielversprechende Talente ins Rampenlicht: die amerikanische Sopranistin Madison Leonard und der italienische Dirigent Lorenzo Passerini. Überreicht wurde der Preis von Ulrike Sych, Rektorin der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

Ausgezeichnete Opernhäuser, Festivals und Inszenierungen

Die Auszeichnung als Opernhaus des Jahres erhielt das Teatro Real in Madrid. Dessen künstlerischer Direktor Joan Matabosch nahm den Preis aus den Händen der amtsführenden Stadträtin für Kultur und Wissenschaft Veronica Kaup-Hasler entgegen.

Auch Österreich war unter den Gewinnern prominent vertreten: Die Bregenzer Festspiele überzeugten die Jury mit ihrer künstlerisch ambitionierten und vielfältigen Programmgestaltung und wurden zum Festival des Jahres gewählt. Intendantin Lilli Paasikivi und Festspielpräsident Hans-Peter Metzler nahmen die Ehrung gemeinsam entgegen.

Als beste Neuproduktion setzte sich Barrie Koskys Inszenierung von Richard Strauss’ Die Frau ohne Schatten beim Festival d’Aix-en-Provence durch. Die musikalische Leitung lag bei Klaus Mäkelä.

In der Kategorie Musical triumphierte die Produktion von La Cage aux Folles am Pariser Théâtre du Châtelet. VBW-Geschäftsführer Franz Patay übergab die Trophäe an Theaterdirektor und Regisseur Olivier Py sowie Verwaltungsdirektor Aurélien Coche.

Neue Opern und wiederentdeckte Meisterwerke

Dass die Oper nicht nur von ihrem reichen Repertoire lebt, sondern sich beständig weiterentwickelt, spiegelten auch die Auszeichnungen für neue Werke und musikalische Wiederentdeckungen wider.

Zur Uraufführung des Jahres wurde Of One Blood von Brett Dean und Heather Betts an der Bayerischen Staatsoper gewählt. Das Werk widmet sich den miteinander verflochtenen Lebensgeschichten von Elisabeth I. und Maria Stuart.

Der Preis für die Wiederentdeckung des Jahres ging an Antonio Cestis Il pomo d’oro bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik. Die ursprünglich 1668 am Wiener Habsburgerhof uraufgeführte Oper wurde anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Festwochen rekonstruiert und damit ein bedeutendes Stück barocker Musikgeschichte neu erschlossen. Peter Heilker, Programm- und Castingdirektor des MusikTheaters an der Wien, übergab den Preis an die künstlerische Direktorin Eva-Maria Sens und den musikalischen Leiter Ottavio Dantone.

Auch herausragende Einspielungen wurden gewürdigt: Als beste Operngesamtaufnahme überzeugte Thomas de Hartmanns Esther beim Label Pentatone. Der polnische Countertenor Jakub Józef Orliński gewann mit seinem gemeinsam mit Pianist Michal̸ Biel aufgenommenen Album If music... (Erato/Warner Classics) in der Kategorie Soloaufnahme.

Engagement für Chancengleichheit und Nachhaltigkeit

Neben künstlerischer Exzellenz würdigten die International Opera Awards auch Initiativen, die neue Perspektiven eröffnen und Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt übernehmen.

Der Preis für Chancengleichheit und gesellschaftliche Wirkung ging an das Black Opera Project der Cincinnati Opera. Die von Morris Robinson ins Leben gerufene Initiative schafft neue Möglichkeiten für schwarze Künstlerinnen und Künstler und setzte 2026 mit der Uraufführung der Oper Lalovavi ein besonderes Zeichen. Evans Mirageas, der Künstlerische Direktor der Cincinnati Opera, nahm den Preis per Videobotschaft entgegen.

Für sein Projekt Wildlife Corridor wurde das Glyndebourne Festival mit dem Nachhaltigkeitspreis geehrt. Ziel der Initiative ist es, natürliche Lebensräume miteinander zu verbinden und die Artenvielfalt zu fördern. AGRANA-CEO Stephan Büttner, Vertreter des Hauptsponsors des MusikTheaters an der Wien, überreichte die Trophäe an Kevin Martin und Simon Yapp.

Der Award für herausragende Führungsleistungen ging an Francesca Zambello. Für ihr Engagement als Förderin der Oper wurde die Neubauer Family Foundation geehrt, die unter anderem die Entwicklung neuer Werke an der Metropolitan Opera unterstützt.

Publikumspreis für Andreas Schager

Ein besonderer Erfolg aus österreichischer Sicht war der Gewinn des Leser*innenpreis des Magazins Opera mit Opera News durch den Heldentenor Andreas Schager. Über die Auszeichnung entscheidet das Publikum im Rahmen einer öffentlichen Abstimmung. Schager hatte insbesondere mit seiner gefeierten Interpretation der Titelpartie in Richard Wagners Rienzi bei den Bayreuther Festspielen begeistert.

Da der Sänger nicht persönlich an der Gala teilnehmen konnte, nahmen die Regiseurinnen Alexandra Szemerédy und Magdolna Parditka den Preis stellvertretend entgegen.

Ein Stück Wiener Operngeschichte für die Preisträger

Eine besondere Verbindung zum Gastgeberhaus schufen die eigens angefertigten Trophäen: Sie entstanden in der hauseigenen Werkstatt des MusikTheaters an der Wien aus Holz des ursprünglichen Bühnenbodens. Ein besonderes Detail: Die Trophäen wurden in rote Samtbeutel gehüllt, die eigens von der hauseigenen Schneiderei aus Stoffen der Opernproduktion Alice in Wonderland von Unsuk Chin angefertigt wurden. Damit tragen die Auszeichnungen ein Stück der mehr als 225-jährigen Geschichte des traditionsreichen Opernhauses in sich.

Auch musikalisch schlug die Gala einen Bogen durch die Operngeschichte – von Gioachino Rossinis Ermione über Beethovens Fidelio , Händels Giulio Cesare bis zu Johann Strauss’ Die Fledermaus wurde von einem namhaften Sänger*innenensemble dargeboten. Unter der musikalischen Leitung von Corrado Rovaris sangen Anastasia Bartoli, Carol Garcia, Dave Monaco, Antonio Mandrillo, Madison Leonard und Jakub Józef Orliński. Mit ihnen musizierte das ORF Radio-Symphonieorchester Wien und sang der Arnold Schoenberg Chor (Leitung Erwin Ortner).

Harry Hyman, Gründer der International Opera Awards, unterstrich die besondere Symbolkraft der erstmaligen Preisverleihung in Wien. Die Stadt habe die Geschichte der Oper maßgeblich geprägt und sei daher ein besonders passender Ort, um jene Persönlichkeiten und Institutionen zu feiern, die die Kunstform heute mit Kreativität, Leidenschaft und Innovationskraft gestalten.

Die 2012 gegründeten International Opera Awards zählen zu den bedeutendsten internationalen Auszeichnungen der Opernwelt. Zugleich unterstützen sie die Opera Awards Foundation, die mit Stipendien die Entwicklung aufstrebender Operntalente aus aller Welt fördert.

Weitere Informationen:www.operaawards.org

Fotos: https://nextcloud.vbw.at/index.php/s/9nw723G6CtEXmf6 ">https://nextcloud.vbw.at/index.php/s/9nw723G6CtEXmf6

Zitate:

Harry Hyman, Initiator der International Opera Awards

„Wien hat in der Geschichte der Oper eine herausragende Rolle gespielt. Umso besonderer ist es, die International Opera Awards in diesem Jahr erstmals hier ausrichten zu dürfen. Der heutige Abend ist eine Hommage an all jene Menschen, deren Kreativität, Leidenschaft und Engagement die Oper zu einer so außergewöhnlichen Kunstform machen. Von renommierten Künstlerinnen und Künstlern, die die Operngeschichte maßgeblich geprägt haben, bis hin zu vielversprechenden neuen Talenten, von ambitionierten Produktionen bis zu Wiederentdeckungen, die unseren Blick auf das Opernrepertoire bereichern – die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger stehen für die beeindruckende Vielfalt an Talent, schöpferischer Kraft und künstlerischer Fantasie, die die internationale Opernwelt auszeichnet. Allen Preisträgerinnen und Preisträgern sowie allen Finalistinnen und Finalisten gratulieren wir von ganzem Herzen.“

John Allison, Vorsitzender der International Opera Awards Jury, Chefredakteur des Opera Magazine mit Opera News:

„Besonders ermutigend ist in diesem Jahr die beeindruckende Vielfalt künstlerischer Leistungen, die durch die Awards gewürdigt werden. Die Oper bleibt lebendig und entwickelt sich stetig weiter, weil Künstlerinnen und Künstler ebenso wie Opernhäuser bereit sind, Risiken einzugehen, Erwartungen zu hinterfragen und neue Wege zu beschreiten – ohne dabei die musikalischen und theatralen Qualitäten aus den Augen zu verlieren, die den Kern dieser Kunstform ausmachen. Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger stehen für eine außergewöhnliche Vielfalt an künstlerischen Ansätzen, Ideen und Ausdrucksformen. Sie verkörpern jene Energie, jenen Gestaltungswillen und jenes kreative Selbstbewusstsein, die die Zukunft der Oper in den kommenden Jahren maßgeblich prägen werden.“

Veronica Kaup-Hasler, Amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft der Stadt Wien:

„Wien gehört zu den großen Musikmetropolen Europas. Umso schöner ist es, an diesem besonderen Abend so herausragende internationale Künstler*innen im Theater an der Wien begrüßen zu dürfen – das Theater an der Wien, ein wichtiger Ort für die Stadt, ein Haus, das so viel Musikgeschichte in sich trägt. Es eröffnet Denk- und sinnliche Erfahrungsräume, ermöglicht Begegnungen und schafft Raum für Träume! Mit Preisen feiern wir die Kunst, Institutionen und Künstler*innen – und damit auch jene Persönlichkeiten, die abseits der Bühne und im scheinbaren Hintergrund von unschätzbarer Bedeutung für das Gelingen von Spitzenleistungen sind. Ich gratuliere allen vor, auf und hinter der Bühne!“

Karin Ramser, Geschäftsführerin der Wien Holding GmbH



„Die International Opera Awards erstmals in Wien zu erleben, ist eine besondere Anerkennung für unseren Kulturstandort. Dass das MusikTheater an der Wien als Unternehmen der Wien Holding Gastgeber dieser international bedeutenden Veranstaltung ist, unterstreicht die Rolle unserer Stadt als Ort, an dem Operntradition und künstlerische Weiterentwicklung zusammenfinden. Die internationale Aufmerksamkeit, die dieser Abend auf Wien lenkt, ist auch für den gesamten Kulturbereich unserer Stadt ein wertvoller Impuls.“

Franz Patay, Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien:



„Die Auszeichnung als Opernhaus des Jahres 2025 erfüllte mich und das gesamte Team des MusikTheaters an der Wien mit großem Stolz. Es ist daher eine besondere Ehre, die International Opera Awards nun erstmals in Wien auszurichten und so viele herausragende Künstler*innen zur Preisverleihung willkommen zu heißen. Dieser Abend zeigt eindrucksvoll den Facettenreichtum des Musiktheaters und die verbindende Kraft, die über Grenzen und Genres hinweg von ihm ausgeht. Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern von Herzen!“

Stefan Herheim, Intendant MusikTheater an der Wien:

„Es ist uns eine große Ehre, die International Opera Awards im Theater an der Wien ausrichten zu dürfen – einem traditionsreichen, legendären Haus, das in diesem Jahr stolz sein 225-jähriges Bestehen feiert. Indem wir jene Persönlichkeiten würdigen, die sich in besonderer Weise um die Oper verdient gemacht haben, feiern wir zugleich die Leidenschaft, die Schönheit und die Anmut, die die wahre Kraft des Musiktheaters ausmachen. Diese großartige, geradezu überwältigende Kunstform verbindet Menschen über Zeit und Raum hinweg und zeigt uns, wie es gelingen kann, gesellschaftliche und politische Grenzen zu überwinden.

Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern von Herzen und danke den International Opera Awards dafür, dass sie mit dieser Auszeichnung die künstlerischen Leistungen der Geehrten würdigen und ihnen die verdiente Anerkennung entgegenbringen.“

GEWINNER*INNEN

DIRIGENT

Riccardo Chailly

REGISSEUR

Tobias Kratzer

BÜHNENBILDNER

Raimund Orfeo Voigt

CHANCENGLEICHHEIT & GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNG

Cincinnati Opera – Black Opera Project

SÄNGERIN

Louise Alder

FESTIVAL

Bregenz Festival

HERAUSRAGENDE FÜHRUNGSLEISTUNG

Francesca Zambello

LEBENSWERK

Peter Konwitschny

SÄNGER

Lawrence Brownlee

MUSICAL

La Cage aux Folles – Théâtre du Châtelet

NEUPRODUKTION

Die Frau ohne Schatten – Festival d’Aix-en-Provence / Barrie Kosky

OPERNHAUS

Teatro Real, Madrid

PHILANTHROPIE

Neubauer Family Foundation

LESER*INNENPREIS DES MAGAZINS OPERA MIT OPERA NEWS

Andreas Schager

GESAMTAUFNAHME EINER OPER

Thomas de Hartmann: Esther – Pentatone

SOLOAUFNAHME-RECITAL

Jakub Józef Orliński: If music ... – Erato / Warner Classics

WIEDERENTDECKTES WERK

Cesti: Il pomo d’oro – Innsbruck Festival of Early Music

NACHWUCHSTALENT

Madison Leonard, soprano

Lorenzo Passerini, conductor

NACHHALTIGKEIT

Glyndebourne – Wildlife Corridor

URAUFFÜHRUNG

Dean/Betts: Of One Blood – Bayerische Staatsoper