Wien (OTS) -

„Der Einsatz für den Erhalt des Bezirksgerichts Hermagor hat sich gelohnt. Es ist eine erfreuliche Nachricht für die gesamte Region, dass die drohende Schließung abgewendet werden konnte. Damit war die eingeleitete Petition erfolgreich. Wir als Österreichische Volkspartei haben von Anfang an klargemacht, dass der ländliche Raum nicht ausgedünnt werden darf. Gerade in den Regionen braucht es eine funktionierende Infrastruktur und einen wohnortnahen Zugang zur Justiz. Eine Schließung des Bezirksgerichts Hermagor hätte unzumutbar lange Pendelstrecken für die Anwohner bedeutet. Deswegen hat sich die Österreichische Volkspartei mit Nachdruck gegen die Schließung eingesetzt und dieser Einsatz trägt jetzt Früchte. Das zeigt einmal mehr: Die Österreichische Volkspartei steht für die Interessen der Menschen in den Regionen ein und setzt sich konsequent für den Erhalt wichtiger Einrichtungen ein“, betont ÖVP-Nationalratsabgeordneter Gabriel Obernosterer.