Wien (OTS) -

Der Online-Supermarkt Gurkerl ruft vorsorglich das Eigenmarkenprodukt Yutto Pinienkerne 50 g (Hersteller: VELKÁ PECKA s.r.o.) zurück. Betroffen sind Packungen, die zwischen dem 01.05.2026 und dem 10.11.2026 gekauft wurden und deren Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 03.06.2026 und dem 26.04.2027 liegt.

In einer Probe wurde die Kiefernart Pinus armandii nachgewiesen. Sie kann einen vorübergehenden bitteren oder metallischen Nachgeschmack verursachen, das sogenannte „Pine-Mouth-Syndrom“. Bleibende gesundheitliche Folgen sind nicht bekannt.

Kund:innen werden gebeten, betroffene Packungen nicht zu verzehren und zu entsorgen. Gurkerl erstattet den Kaufpreis automatisch.