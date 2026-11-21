St. Pölten (OTS) -

Pauschale Verdächtigungen gegen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind nicht nur kontraproduktiv und unangebracht, sie schaffen auch keinen einzigen Arbeits- und Lehrstellen-Platz, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser. Nicht nur dass die Beschäftigten für korrekte und hochwertige Arbeit stehen und damit die Wertschöpfung und Unternehmenserfolg sichern, muss der Schwerpunkt im Land darauf liegen, der Nachfrage an Fachkräfte endlich wirkungsvoll zu begegnen und die Ausbildung zu stärken.

60.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich allein im ersten Halbjahr 2026 an die Arbeiterkammer Niederösterreich wegen Problemen am Arbeitsplatz wandten, sprechen eine eindeutige Sprache. In diesem Zeitraum wurden 70,7 Millionen Euro an berechtigten Ansprüchen für die Beschäftigten zurückgeholt. „Das ist Geld, dass den Beschäftigen gehört, dass ihnen aber aus verschiedensten Gründen vorenthalten wurde“, so Wieser.

Ende Oktober 2026 waren in Niederösterreich 17.090 Menschen ab 50 Jahren arbeitslos gemeldet – ein Anstieg von 8,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Regelmäßig den Mangel an Fachkräften zu beklagen, aber diesen nicht wirkungsvoll zu beheben und damit auf das hohe Potenzial der Menschen zu verzichten, ist zu wenig“, so Wieser.

Die Anzahl der Lehrbetriebe in Österreich sank seit 2010 von 37.654 auf rund 25.000 zuletzt. Das ist ein Rückgang von 33,6 Prozent. Auch die Anzahl der betrieblichen Lehrlinge sank kontinuierlich und lag zuletzt erstmals unter 100.000 in Österreich, während 2010 noch 130.000 Lehrlinge ausgebildet wurden, ein Minus von 23,1 Prozent. „Wenn man qualifizierte Fachkräfte möchte, dann muss man sie auch selbst ausbilden“, zeigt Wieser wesentliche Herausforderungen auf. Dort müsse der Schwerpunkt liegen. „Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sichern mit ihrer Qualität den Fortschritt im Land. Es braucht daher konstruktive Lösungen aller Beteiligten, um die Beschäftigung anzukurbeln, Einkommen zu sichern und den Wirtschaftsstandort anzukurbeln“, so Wieser abschließend.