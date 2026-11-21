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Präambel:

Auf der teil-offiziellen Internet-Seite von Egypt-Today1 wird dargelegt, dass die Republik Ägypten insgesamt 35 europabezogene Organisationen und 36 Einzelpersonen als Terroristen bezeichnet hat. Unter Anderem wird der in Österreich ansässige „Islamic Cultural Complex“ als eine derartige Organisation geführt.

In der Kronen-Zeitung, Ausgabe vom 14.11.2026, wird in einem Artikel namens „Moschee auf Terror-Liste, aber Behörden machtlos“ die Islamische Liga Kultur Moscheegemeinde (ILK) In Verbindung mit dieser Veröffentlichung gebracht.

Die Islamische Liga Kultur Moscheegemeinde (ILK) Graz ist nach § 6 des Islamgesetzes 20152 eine ordnungsgemäß konstituierte Moscheegemeinde

Diese weist einen Zusammenhang mit einer Aufnahme in eine derartige Liste durch die ägyptische Regierung auf das Entschiedenste zurück.

Seit Jahren für sozialen Frieden

Die ILK leistet in der Steiermark seit Jahren einen wichtigen Beitrag für die muslimische Gemeinschaft und für den sozialen Frieden in Österreich. Der Verein lehnt jede Form von Gewalt, Terrorismus, sowie jede Ausübung von Zwang gegenüber Andersdenkenden oder Andersgläubigen strikt ab. Die Moscheegemeinde setzt sich für interkulturellen Austausch und interreligiöse Kommunikation unter Anerkennung fremder Glaubensgemeinschaften entschieden ein.

Haltlose Vorwürfe und fremde Einflussnahme

Es ist allgemein bekannt, dass gegen diverse Vereinsmitglieder im Rahmen der sog. „Operation Luxor“ seitens der Staatsanwaltschaft Graz in den Jahren 2019 – 2026 Ermittlungen geführt wurden.

Der Operation ging eine Observation von eineinhalb Jahren voraus, bis schließlich am 9.November 2020 etwa 930 Polizisten österreichweit Wohnungen und Vereinseinrichtungen von ca. 70 Beschuldigten stürmten. Bis heute (11/2026) wurde im Zuge dieser Operation keine Person festgenommen, in Untersuchungshaft genommen oder verurteilt. Journalisten sprachen nach zwei Jahren von „zerbröselnden Ermittlungen“. Opfer der Razzia waren Personen aus der muslimischen Zivilgesellschaft und bekannte öffentliche Kritiker der ÖVP-Islampolitik.

Das Oberlandesgericht Graz stellte fest, dass die Vorwürfe gegen die Moscheegemeinde jeglicher Grundlage entbehren.

Recherchen von Profil3 und The New Yorker4 haben zudem gezeigt, dass die Operation Luxor politisch motiviert war und diese Motivation von der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate ausgegangen ist.

Ein Einfluss der ägyptischen Regierung ist bislang nicht erwiesen, aber nicht auszuschließen.

Forderungen an die Bundesregierung

1. Untersuchungsausschuss: Die von Profil aufgedeckten Hintergründe und ausländischen Einflussnahmen rund um die „Operation Luxor“ müssen parlamentarisch lückenlos aufgeklärt werden.

2. Diplomatische Reaktion: Das Außenministerium soll dem Beispiel Norwegens folgen und die Vorgangsweise unbekannter Täter verurteilen, anerkannte Moscheegemeinden öffentlich zu diskreditieren und grundlos der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung auszusetzen.

Die ILK ist eine Moscheegemeinde nach dem Islamgesetz 2015 und arbeitet im Einklang mit der österreichischen Rechtsordnung und bietet ihre Hilfe und Unterstützung bei der objektiven Beantwortung sämtlicher dahingehender Fragen ausdrücklich an.

1 - Egypt-Today

2 - § 6 des Islamgesetzes 2015

3 - Profil

4 - New Yorker