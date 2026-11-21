Wien (OTS) -

Der österreichische Dermatologe und HIV-Forschungs-Pionier Prof. Georg Stingl ist mit dem Großen Preis des Kardinal-Innitzer Fonds 2026 für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Stingl erhielt den hohen und renommierten Wissenschaftspreis für Spitzenforscherinnen und -forscher am Samstagvormittag in Wien von Erzbischof Josef Grünwidl überreicht. Weitere Würdigungspreise gingen an den Wiener Naturwissenschaftler Prof. Helmut Habersack, den Historiker Prof. Oliver Jens Schmitt und die Wissenschaftsjournalistin Lena Yadlapalli. Zudem wurden sieben Forscherinnen und Forscher unterschiedlichster Disziplinen mit Kardinal Innitzer-Förderungspreisen ausgezeichnet.

In seinen Begrüßungsworten unterstrich der Wiener Erzbischof den Zusammenhang von Glauben und Vernunft bzw. Kirche und Wissenschaft. "Glaube und Vernunft, Kirche und Wissenschaft sind kein Widerspruch, sondern bleibend aufeinander verwiesen", so Grünwidl. Denn ohne den Glauben drohe eine rein säkulare Vernunft ihre "ethischen Grundlagen zu verlieren" - während umgekehrt ein Glaube ohne Vernunft in der Gefahr stünde, "in den Fundamentalismus und die Irrationalität abzugleiten". Die Innitzer-Preise würden daher nicht nur Spitzenforscherinnen und -forscher würdigen, sondern zugleich einer Versöhnung von Wissenschaft, Religion und Kunst "im Dienst des Menschen" dienen.

In ihrer Laudatio auf Georg Stingl würdigte die Wiener Rechtswissenschaftlerin und Kuratoriumsvorsitzende des Innitzer-Studienfonds, Prof. Katharina Pabel, den Forscher als herausragenden Dermatologen und Pionier in der Erforschung des HIV-Virus in Österreich. Stingl habe am Wiener AKH und an der Medizinischen Universität Wien bei der Erforschung der immunologischen Mechanismen von HIV in den 1980er Jahren maßgebliche Erfolge erzielt und schließlich ab 1986 die Abteilung für AIDS-Infizierte an der Hautklinik der Uni Wien geleitet. Stingl habe es dabei Zeit seines Forscherlebens verstanden, Grundlagenforschung und ärztliche Passion miteinander zu verbinden, so Pabel. Auch Fragen der Philosophie und Religion hätten ihn zeitlebens interessiert.

In seinen Dankesworten zeigte sich Stingl "dankbar und demütig" zugleich. Er wisse die hohe Auszeichnung zu schätzen und attestierte dem Innitzer-Studienfonds seinerseits ein "außergewöhnliches Renommee", das sich der Autonomie und Berufung auf die rein wissenschaftlichen Leistungen der Ausgezeichneten verdanke. Es sei löblich und nicht selbstverständlich, dass der Studienfonds gerade der Grundlagenforschung eine so hohe Wertschätzung entgegenbringe.

Würdigungspreise an Habersack, Schmitt und Yadlapalli

Drei Würdigungspreise wurden zudem an den Naturwissenschaftler und Leiter des Instituts für Wasserbau, Hydraulik und Fließgewässerforschung an der BOKU Wien, Prof. Helmut Habersack, an den Historiker Prof. Oliver Jens Schmitt sowie an die Wissenschaftsjournalistin und Leiterin des Wissenschaftsbereichs der Austria Presse Agentur (APA), Lena Yadlapalli verliehen.

Als internationalen Experten im Bereich der Wasser- und Fließgewässerforschung hat der Wiener Mikrobiologe Prof. Uwe Sleytr in seiner Laudatio den Preisträger Helmut Habersack gewürdigt. Habersack verstehe es, in seiner Arbeit unterschiedlichste Disziplinen zusammenzuführen und daraus neue Lösungsansätze zu entwickeln. Die Aktualität der Wasser- und Fließgewässerforschung liege auf der Hand, so Sleytr unter Verweis auf die Folgen des Klimawandels; einer Thematik der sich Habersack als Leiter des Wiener "River Lab" mit großer Hingabe widme.

Der Wiener Wirtschaftswissenschaftler Prof. Herbert Matis würdigte den Preisträger Schmitt als außergewöhnlichen und vielseitigen Historiker, der nicht nur durch Fachexpertise im Bereich der südosteuropäischen Geschichte und auch der Orthodoxie heraussteche, sondern auch durch die Kunst der Vermittlung seiner Forschungen in Medien und Öffentlichkeit hinein.

Die Journalistin Eva Stanzl würdigte Yadlapalli als "eine der vielseitigsten Wissenschaftsjournalistinnen Österreichs". Durch ihre journalistische Arbeit leiste sie einen "unverzichtbaren Beitrag in der Vermittlung von Forschungsergebnissen" - dies gelte insgesamt für die Arbeit von Nachrichtenagenturen wie der APA, die ein unverzichtbarer "Transmissionsriemen für Neuigkeiten" in der Medienwelt seien, so Stanzl.

Weitere Förderungspreise gingen an den Innsbrucker Historiker Eric Burton, die Innsbrucker Wirtschaftswissenschaftlerin Daniela Glätzle-Rützler, die Mainzer Moraltheologin Stephanie Höllinger, die Wiener Pharmazeutin Victoria Klang, den Innsbrucker Mediziner Ivan Lechner, die Wiener Mathematikerin Sandra Müller und den Innsbrucker Chemiker Laerte Patera.

Verliehen seit 54 Jahren

Der Kardinal-Innitzer-Studienfonds wurde 1962 zur Förderung der Wissenschaft in Österreich gegründet. Benannt nach Kardinal Theodor Innitzer, vergibt er jährlich Preise für herausragende Leistungen in Theologie, Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften sowie in der Publizistik. Die Auszeichnung gilt als eine der renommiertesten wissenschaftlichen Ehrungen des Landes. Ein Schwerpunkt liegt auf der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Die Preisverleihung findet traditionell im Erzbischöflichen Palais in Wien statt.

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