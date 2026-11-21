Wien (OTS) -

Heute jährt sich der Beginn der Maidan-Proteste in der Ukraine zum dreizehnten Mal. Vor dreizehn Jahren gingen die Menschen in der Ukraine auf die Straße, um Würde, Freiheit und ihre europäische Zukunft zu verteidigen. Die Euromaidan-Proteste wurden zu einem prägenden Moment in der modernen Geschichte der Ukraine und zu einem Wendepunkt für Europa. Die Ukrainerinnen und Ukrainer machten damit deutlich, dass ihr Land zu Europa gehört und dass über die Zukunft der Ukraine von der eigenen Bevölkerung entschieden werden muss.

„Der Mut, den gerade junge Ukrainerinnen und Ukrainer in jenen Tagen und Wochen gezeigt haben, wirkt bis heute nach“, sagt Patrick Lobis, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich. „Der Euromaidan hat der Welt gezeigt, dass sich die Menschen in der Ukraine durch ihre Werte und ihre Entschlossenheit für Demokratie und Europa entschieden haben. Heute steht die Europäische Union fest an der Seite der Ukraine. Die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpfen mutig für den Fortbestand ihres Staates, ihrer Identität und ihrer Freiheit. Sie kämpfen auch für die Freiheit und die Selbststimmung Europas.“

Vasyl Khymynets, Botschafter der Ukraine in Österreich, betont: „Der Beginn der Revolution der Würde am 21. November 2013 war ein bewusster und entschlossener Ausdruck des Willens der ukrainischen Gesellschaft, sich für Europa und seine Werte sowie gegen Diktatur und Willkür einzusetzen. Diesem Bekenntnis bleiben die Ukrainerinnen und Ukrainer bis heute treu, auch wenn sie dafür einen unermesslich hohen Preis zahlen müssen – einen Preis, der sich in unzähligen Menschenleben bemisst.“ Mit Blick auf die EU-Beitrittsgespräche ergänzt er: „Die Ukraine braucht die EU, und die EU braucht die Ukraine. Gemeinsam machen wir Europa stärker und sicherer. Es wächst zusammen, was zusammengehört.“

Seit den Maidan-Protesten musste die Ukraine nicht nur ihre Souveränität verteidigen, sondern auch die Werte, für die der Euromaidan stand. Russlands Aggression gegen die Ukraine begann mit der rechtswidrigen Besetzung der Krim, bevor sie 2022 zu einer umfassenden Invasion eskalierte. Während dieses gesamten Zeitraums hat das ukrainische Volk seinen Kampf für die Freiheit und für eine in Europa verankerte Zukunft fortgesetzt.

Die Europäische Union steht weiterhin fest an der Seite der Ukraine. Die EU und ihre Mitgliedstaaten haben nicht nur humanitäre, finanzielle, politische und militärische Unterstützung geleistet, sondern auch Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern Schutz gewährt und Sanktionen gegen Russland verhängt.

Die EU bleibt gemeinsam mit ihren internationalen Partnern entschlossen, dafür zu sorgen, dass die Ukraine unterstützt und gestärkt wird, bis ein gerechter und dauerhafter Frieden erreicht ist. Auch deswegen hat die Europäische Kommission erst diese Woche eine Reihe von Gesetzgebungsvorschlägen vorgelegt, um zusätzliche finanzielle Unterstützung für die Ukraine in Höhe von 45 Mrd. EUR für das Jahr 2027 zur Verfügung zu stellen.

Factsheet - EU-Solidarität mit der Ukraine

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