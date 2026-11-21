St. Pölten (OTS) -

Wie der KURIER unter Berufung auf Teilnehmer der Landeshauptleutekonferenz berichtet, soll Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner angesichts steigender Spitalskosten die Behandlung von über 90-Jährigen mit geringer Lebenserwartung zur Diskussion gestellt haben. SPÖ-NÖ-Vorsitzender Landesrat Sven Hergovich fordert von der Landeshauptfrau ein klares Bekenntnis: „Auch mit 90 muss man sich darauf verlassen können, dass man die Behandlung bekommt, die man braucht. Wer im Spital liegt, hat schon genug Sorgen. Niemand soll sich auch noch fragen müssen, ob seine Behandlung dem Land in seinem Alter zu teuer ist. Wer die Behandlung eines Menschen allein wegen seines Alters infrage stellt, überschreitet eine Grenze.“

„Bedauerlicherweise hat sich Johanna Mikl-Leitner schon öfter im Ton vergriffen. Über Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hat sie in einer Nachricht geschrieben: ‚Rote bleiben Gsindl!‘ Teilzeitarbeit hat sie als ‚asozial‘ bezeichnet. Gerade eine Landeshauptfrau muss auf ihre Worte achten. Niederösterreich muss ein Land für alle sein. Jeder Mensch in diesem Land kann von seiner Landeshauptfrau erwarten, dass sie ihm mit Respekt begegnet“, so Hergovich.

„Was mir besonders Sorge macht, ist der Zeitpunkt dieser Debatte. Die nächste Landtagswahl ist noch lange hin. Wenn hinter verschlossenen Türen solche Ideen präsentiert werden und wenn Schwarz-Blau schon vor der Wahl elf Notarztstützpunkte schließen will, was ist dann erst danach geplant? Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher haben ein Recht gleich behandelt zu werden, egal wo im Land sie leben und wie alt sie sind. Altersgrenzen für Spitalsbehandlungen wird es mit uns daher nicht geben.“

„Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stehen für eine Gesellschaft, in der wir füreinander einstehen. Jeder Mensch hat dasselbe Recht auf gute Behandlung. Das gilt für die 90-jährige Patientin im Spital genauso wie für die Familie in Raabs an der Thaya,

Hainburg oder andernorts die mitten in der Nacht den Notruf wählen muss. Auf unser Gesundheitswesen müssen sich alle verlassen können – in jedem Alter und in jeder Gemeinde“, so Hergovich abschließend.