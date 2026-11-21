Wien (OTS) -

Hohe Lebensmittelpreise machen sich im Haushaltsbudget deutlich bemerkbar. Umso ärgerlicher ist es, wenn Obst, Gemüse oder andere Lebensmittel verderben, bevor sie gegessen werden. Dabei lässt sich mit der richtigen Lagerung viel Geld sparen, wie die Website www.wenigermist.at zeigt.

Aktuelle Berechnungen des WWF zeigen: Ein durchschnittlicher österreichischer Haushalt wirft circa 14 kg Lebensmittel im Wert von rund 100 Euro pro Monat weg. Häufige Gründe dafür sind falsche Lagerung, zu große Einkaufsmengen oder dass der rechtzeitige Verbrauch von Lebensmitteln übersehen wurde. Rund 8-10 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen gehen auf die Verschwendung und den Verlust von Lebensmitteln zurück.

Die richtige Lagerung ist eine einfache und wirksame Form des Klimaschutzes im Alltag und entlastet nebenbei die Haushaltskasse. Dazu kommt noch, dass die Kosten für Lebensmittel, die nie konsumiert wurden, mitgetragen werden müssen. Laut EU-Kommission würden Lebensmittelpreise sinken, wenn es gelingt, die Verschwendung bis 2030 zu halbieren.

Lagerung – nicht alle mögen es kühl

Ein häufiger Fehler ist die Lagerung von Lebensmitteln am falschen Ort. So bleiben beispielsweise Gebäck, Erdäpfel, Zwiebeln und Bananen außerhalb des Kühlschranks länger genießbar. Andererseits profitieren viele Lebensmittel von einer kühlen Lagerung, beispielsweise Blattgemüse oder Beeren.

Die Kühlschrankzonen

„Wer die verschiedenen Temperaturzonen des Kühlschranks richtig nutzt, kann die Haltbarkeit zahlreicher Produkte verlängern“, empfiehlt Nadine Wolbart von DIE UMWELTBERATUNG.

obere Fächer (ca. 5-8 °C): ideal für Milchprodukte und Käse – in geschlossenen Behältern lagern, Schimmelkäse separat einpacken

Fach über der Gemüselade (ca. 2°C): Die kälteste Zone ist am besten für leicht Verderbliches, wie Fleisch- und Fischprodukte geeignet.

Gemüselade (ca. 10°C): Gemüse und Obst in ein feuchtes Tuch eingeschlagen, verhindert die Austrocknung; z.B. Spargel, Frühlingszwiebel, Brokkoli, Salate

Kühlschranktür (wärmste Zone): ideal für Marmeladen, Saucen, Getränke, Eier, Butter

Das Reifegas Ethylen beschleunigt den Verderb

Wenig bekannt ist, dass bestimmte Obst- und Gemüsesorten das natürliche Reifegas Ethylen abgeben. Dieses beschleunigt die Reifung anderer Lebensmittel und kann dazu führen, dass diese schneller verderben.

Besonders viel Ethylen produzieren beispielsweise Äpfel, Birnen, Bananen, Paradeiser, Pfirsiche und Marillen. Manche Obst- und Gemüsesorten reagieren empfindlich auf das Ethylen und sollten daher getrennt davon aufbewahrt werden: zum Beispiel Salate, Gurken, Brokkoli, Karfiol und Karotten.

Wer ethylenproduzierende Obst- und Gemüsesorten getrennt von empfindlichen lagert, kann deren Haltbarkeit verlängern.

8 Tipps für weniger Abfall und längere Frische:

Kühlschranktemperatur auf etwa fünf Grad im Mittelfach einstellen

ältere Lebensmittel vorne hinlegen, damit sie zuerst verbraucht werden

Paradeiser nicht in den Kühlschrank legen

Äpfel getrennt von Salat und Gurken lagern

Kartoffeln und Zwiebeln dunkel und trocken lagern

Kühlschrank regelmäßig reinigen

warme Speisen abkühlen lassen, bevor man sie in den Kühlschrank stellt

Kühlschranktür nicht lange offen stehen lassen, damit sich der Inhalt nicht erwärmt

Information

Viele Informationen und praktische Tipps zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen bieten die Website weniger Mist auf www.wenigermist.at/lebensmittel-richtig-lagern und die Website der Stadt Wien auf www.wien.gv.at/umwelt/lebensmittel-abfaelle-vermeidung-konsumenten.

Die Initiative „natürlich weniger Mist“ der Stadt Wien führt richtungsweisende und beispielhafte Projekte und Aktivitäten im Bereich der Abfallvermeidung durch, die zur Schonung wertvoller Ressourcen oder zu einer nachhaltigen Lebens- und Verhaltensweise beitragen.