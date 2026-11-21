Wien (OTS) -

„Der nächste unfassbare Skandal in der Berichterstattung des ORF Wien: In einem Instagram-Beitrag über die gestrige Demo wird von Jugendprotesten gesprochen, während die linksradikalen Ausschreitungen völlig unerwähnt bleiben. Eine Person darf gegen das Kopftuchverbot wettern, über die Gewalt gegen unsere Polizisten erfährt das Publikum hingegen nichts“, kritisiert der Mediensprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Lukas Brucker.

„Statt die gewaltsamen Ausschreitungen klar zu benennen, wird lediglich über die Einkesselung von Demonstranten und den Pfeffersprayeinsatz der Polizei gesprochen. Wer das Einschreiten der Polizei hervorhebt, aber die vorausgegangene Gewalt ausblendet, vermittelt ein völlig verzerrtes Bild der Ereignisse. Diese Verharmlosung linker Demogewalt ist eines öffentlich-rechtlichen Senders unwürdig“, so Brucker.

Tatsächlich versuchten laut Polizei vermummte Teilnehmer, gewaltsam in die Universität Wien einzudringen. 60 Kriminelle wurden festgenommen. Auch im Bereich des Rathauses kam es zu Übergriffen auf Polizisten, die umzingelt und attackiert wurden. „Unsere Polizisten halten für die Sicherheit der Wiener ihren Kopf hin. Sie haben Anspruch darauf, dass der ORF auch darüber berichtet, weshalb sie einschreiten mussten“, betont Brucker.

Brucker verweist außerdem darauf, dass die Sozialistische Jugend dem Bündnis angehörte, das zu diesem Protesttag aufgerufen hatte. „Dass mit der Sozialistischen Jugend auch eine mächtige Vorfeldorganisation der Ludwig-SPÖ zu diesen Protesten aufgerufen hat, bleibt in diesem Social-Media-Beitrag ebenfalls unerwähnt. Auch diese politische Verbindung gehört offengelegt. Der ORF Wien wird mit einer solchen Berichterstattung immer mehr zum Propagandamedium für die Ludwig-SPÖ“, kritisiert der freiheitliche Mediensprecher.

Brucker fordert umgehende personelle Konsequenzen: „Diese neuerliche Verharmlosung darf nicht folgenlos bleiben. Die für diesen Beitrag verantwortlichen Redakteure gehören auf der Stelle gefeuert. Die ORF-Führung muss endlich Verantwortung übernehmen und dafür sorgen, dass linke Gewalt auch als solche benannt wird.“