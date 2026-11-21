Linz (OTS) -

Bei der Generalversammlung des Österreichischen Zivilschutzverbandes (ÖZSV) in Linz wurde Präsident Abg.z.NR Mag. Andreas Hanger in seiner Funktion bestätigt und für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt. Im Rahmen der Versammlung wurde zudem das Präsidium neu gewählt. Damit schafft der ÖZSV eine starke Basis, um den eingeschlagenen Weg der Weiterentwicklung des Zivilschutzes in Österreich konsequent fortzusetzen.

In den vergangenen fünf Jahren konnte der Zivilschutzverband wichtige Entwicklungsschritte setzen und seine Rolle als zentrale Informationsdrehscheibe für die Bevölkerung stärken. Ein wesentlicher Meilenstein war die gesetzliche Verankerung des Bundesverbandes mit dem Rettungs- und Zivilschutzorganisationen-Unterstützungsgesetz, welches einstimmig im Parlament beschlossen wurde.

Ein dadurch ermöglichten Projekte ist etwa die neue Zivilschutz-App ZIVA, die im September veröffentlicht wurde. Damit wurde ein zeitgemäßer digitaler Informationskanal geschaffen, um die Bevölkerung noch direkter und niederschwelliger für Fragen der Eigenvorsorge und des Selbstschutzes zu sensibilisieren.

Hanger: „Wir haben viel erreicht, aber noch viel vor“

„Wir können auf die vergangenen Jahre durchaus stolz sein. Mit der gesetzlichen Verankerung seit 2024 haben wir eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung unseres Verbandes geschaffen. Mit der Veröffentlichung unserer Zivilschutz-App ZIVA haben wir außerdem einen großen Schritt in Richtung moderner und zeitgemäßer Kommunikation mit der Bevölkerung gemacht. Gleichzeitig ist für mich klar: Die Herausforderungen im Bereich des Zivilschutzes nehmen zu, und wir müssen unsere Strukturen, unsere Angebote und unsere Informationsarbeit laufend weiterentwickeln“ , betont der wiedergewählte Präsident Andreas Hanger.

Krisenvorsorge und Eigenverantwortung weiter stärken

Die Bedeutung von Krisenvorsorge, Eigenverantwortung und einem funktionierenden Zivilschutz ist in den vergangenen Jahren weiter gestiegen. Naturkatastrophen, Extremwetterereignisse und hybride Bedrohungen zeigen, wie wichtig es ist, dass die Bevölkerung bestmöglich auf unterschiedliche Herausforderungen vorbereitet ist.

Für die kommende Funktionsperiode hat sich der ÖZSV daher viel vorgenommen. Die Weiterentwicklung der digitalen Informationsangebote, die Stärkung der Bewusstseinsbildung und die noch engere Zusammenarbeit mit den Landesverbänden, Behörden und Einsatzorganisationen sollen zentrale Schwerpunkte bleiben. Ziel ist es, den Zivilschutz in Österreich nachhaltig zu stärken und die Bevölkerung bestmöglich auf Krisen- und Katastrophensituationen vorzubereiten.

„Zivilschutz ist keine Aufgabe, die man irgendwann abschließen kann. Wir müssen laufend besser werden, neue Entwicklungen aufgreifen und die Menschen mit verständlichen und konkreten Informationen erreichen. Unser Anspruch ist es, einen möglichst großen Beitrag dazu zu leisten, dass Österreich krisenfester wird. Dafür braucht es Engagement, Zusammenarbeit und den gemeinsamen Willen, etwas weiterzubringen“ , so Hanger abschließend.

Das neu gewählte Präsidium des ÖZSV

Präsident: Abg.z.NR Mag. Andreas Hanger

Vizepräsidenten; Abg.z.NR Mag. Michael Hammer, LAbg. Mag. Marcus Schober & LAbg. Marco Triller, BA MSc

Präsidiumsmitglieder: Abg.z.NR Alois Kainz, Abg.z.NR Mag. Friedrich Ofenauer, BR Mag.a Bernadette Kerschler, Abg.z.NR David Stögmüller, Abg.z.NR Douglas Hoyos-Trauttmansdorff