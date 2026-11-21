Wien (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) begrüßt die Umsetzung des im Rahmen der Industriestrategie 2035 angekündigten österreichischen Dachfonds. Damit setzt die Bundesregierung eine langjährige Empfehlung um und setzt einen wichtigen Schritt zur Stärkung des österreichischen Wirtschaftsstandorts. „Österreich verfügt über starke Forschung, innovative Startups und Scale-ups und erfolgreiche Technologieunternehmen. Was uns aber nach wie vor fehlt, ist ausreichend Wachstumskapital, um diese Unternehmen von Österreich aus international groß zu machen. Mit dem Dachfonds wird hier eine zentrale Lücke adressiert“, betont IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

„Wir brauchen mehr Wachstumskapital, wenn wir in den forschungsintensiven Schlüsseltechnologien wie Künstlicher Intelligenz, Quantentechnologien, Materialwissenschaften oder Life Sciences nicht nur im Labor, sondern auch am Weltmarkt punkten möchten“, betont Neumayer. Und hier liegt die Herausforderung: Für größere Finanzierungsrunden fehlen kapitalstarke heimische Fonds, wodurch Scale-ups verstärkt auf ausländische Investoren angewiesen sind. Damit steigt auch das Risiko, dass Unternehmensstandorte, Know-how und Wertschöpfung ins Ausland abwandern. „Damit wir in den Schlüsseltechnologien tatsächlich Wertschöpfung generieren, müssen wir die Unternehmen in Österreich und Europa halten und von hier aus international skalieren. Und deshalb ist die rasche Umsetzung des Dachfonds so zentral, denn die internationale Konkurrenz wartet nicht“, so Neumayer.

Entscheidend für den Erfolg des Dachfonds ist nun seine konkrete Umsetzung. Die IV begrüßt insbesondere die Orientierung an internationalen Best-Practice-Standards. Zentral sind ein professionelles und unabhängiges Fondsmanagement mit internationalem Track Record sowie Investitionsentscheidungen nach marktüblichen Kriterien. Die zeitnahe Ausschreibung des Fondsmanagements ist nun angezeigt. „Der Dachfonds kann zu einem entscheidenden Hebel werden, wenn es gelingt, mit öffentlichem Kapital deutlich mehr privates Kapital zu mobilisieren. Unser Ziel muss sein, institutionelle Investoren stärker für Venture Capital und Wachstumskapital zu gewinnen und zugleich internationale Fonds und Investoren nach Österreich zu holen. So entsteht ein leistungsfähiger Kapitalmarkt für Innovation, der Wachstum, Arbeitsplätze und Wertschöpfung langfristig in Österreich und Europa sichert“, betont Neumayer abschließend.