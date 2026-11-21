Wien (OTS) -

Was sich rund um die Wiener Auszeit-WG abspielt, ist ein sicherheitspolitischer Offenbarungseid der rot-pinken Stadtregierung. Wöchentlich kommen neue Missstände ans Tageslicht, und ein Skandal jagt den nächsten. Der jüngste Fall zeigt das ganze Ausmaß des Scheiterns: Zwei 13-jährige Intensivtäter sollen trotz millionenschwerer Intensivbetreuung weiterhin straffällig geworden sein. Einer der beiden soll sogar an einem einzigen Tag zwei Trafiküberfälle verübt und dabei eine 65-jährige Angestellte verletzt haben. Das geht sich nicht aus“, kritisiert FPÖ-Wien-Landesparteiobmann Dominik Nepp.

Besonders brisant: Die Auszeit-WG kostet eine Million Euro Steuergeld im Jahr – ohne offenbar weitere Straftaten verhindern zu können. Wasserbett, Hängesessel und Luxusurlaub lösen eben keine Sicherheitsprobleme.

„Eine Trafikmitarbeiterin liegt verletzt im Krankenhaus, während die Stadt ein millionenschweres Betreuungsexperiment finanziert. Dabei wusste die Stadtregierung laut eigenen Angaben, dass solche Vorfälle zu erwarten seien. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Opfer und der Steuerzahler“, so Nepp.

Die FPÖ fordert seit Langem, die Strafmündigkeit auf 12 Jahre zu senken. Diese Forderung hat sie auch in einem offenen Brief an die Bundesregierung ausdrücklich erhoben. „Die aktuellen Fälle zeigen den dringenden Handlungsbedarf.“

Auch die politische Verantwortung ist für Nepp klar: „NEOS-Desasterstadträtin Bettina Emmerling trägt die Verantwortung für dieses gescheiterte Projekt. Ich fordere daher ihren sofortigen Rücktritt! Wien braucht endlich eine Politik, die Sicherheit und Opferschutz ernst nimmt, statt Millionen in ein Konzept zu stecken, das seine Ziele komplett verfehlt!“