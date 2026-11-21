Wien (OTS) -

Österreich setzt einen weiteren Baustein der Industriestrategie um. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner geben den Startschuss für den rot-weiß-roten Scale-up-Fonds. Der Dachfonds soll privates und institutionelles Kapital mobilisieren, damit mehr innovative Unternehmen ihre nächste große Finanzierungsrunde von Österreich aus stemmen können. Ein Schwerpunkt liegt auf Schlüsseltechnologien der Industriestrategie.

„Wer in Österreich gründet, soll auch in Österreich groß werden können. Mit dem Startschuss für den rot-weiß-roten Scale-up-Fonds setzen wir einen weiteren wichtigen Baustein unserer Industriestrategie um und stärken den Kapitalmarkt. Ein wichtiger Schritt, denn Österreich ist im Bereich Kapitalmarkt sehr konservativ aufgestellt. Wir wollen aber, dass aus österreichischer Forschung und Technologie international die Champions von morgen werden. Erfolgreich Unternehmen, die hier investieren, Arbeitsplätze schaffen und Wertschöpfung im Land halten“, sagt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

„Gerade wenn es um die erste Fertigung oder den Sprung auf internationale Märkte geht, brauchen Spin-offs und Scale-ups oft deutlich mehr Kapital als in der Gründungsphase. Genau da setzen wir an. Der Bund investiert zu denselben Bedingungen wie private Kapitalgeber. So wollen wir aus einem Euro Bundeskapital rund fünf Euro Fondsvolumen machen und mehr heimischen Unternehmen größere Finanzierungsrunden ermöglichen“, sagt Staatssekretärin Elisabeth Zehetner.

Der Bund beteiligt sich über die aws als Anker- und Minderheitsinvestor. Zum Start sind 75 Millionen Euro vorgesehen. Weitere bis zu 25 Millionen Euro können abhängig vom Fortschritt der Kapitaleinwerbung hinzukommen. Der Dachfonds beteiligt sich an spezialisierten Venture-Capital- und Wachstumsfonds, die ihrerseits in Unternehmen investieren. Über diese Fonds sollen während der Laufzeit mindestens 100 Millionen Euro in österreichische Unternehmen fließen.

Die aws organisiert die Ausschreibung für das Fondsmanagement. Die Auswahl des bevorzugten Partners ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen. Ab Mitte 2027 soll privates Kapital eingeworben werden. Erste verbindliche Kapitalzusagen sind je nach Fortschritt ab Ende 2027 möglich. Anschließend können die Investitionen beginnen.