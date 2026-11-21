Wien (OTS) -

Die Bundesregierung setzt einen zentralen Schritt zur Stärkung des österreichischen Startup- und Wirtschaftsstandorts: Mit dem Austrian Venture & Growth Fund of Funds geht der Startup- und Scaleup-Dachfonds in die Umsetzung. Damit wird eine langjährige Forderung der heimischen Startup-Branche aufgegriffen und ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Wachstumsfinanzierung in Österreich gesetzt. Mit einem angestrebten Fondsvolumen von 500 Millionen Euro soll gezielt privates und institutionelles Kapital für innovative und wachstumsstarke Unternehmen mobilisiert werden. Der Bund stellt dafür über den mehrjährigen Verlauf der Investitionsperiode bis zu 100 Millionen Euro als Ankerinvestment bereit. Die Finanzierung erfolgt aus Rückflüssen bestehender Eigenkapitalinitiativen und führt damit zu keiner zusätzlichen Belastung des Bundesbudgets. Als nächster konkreter Umsetzungsschritt wird das Fondsmanagement ausgeschrieben.

Österreich verfügt über eine innovative Startup-Landschaft, exzellente Forschungseinrichtungen und erfolgreiche Technologieunternehmen. Gerade in der Wachstumsphase stoßen viele dieser Unternehmen jedoch an finanzielle Grenzen. Während für die Gründung und frühe Entwicklung unterschiedliche Finanzierungsinstrumente bestehen, ist der heimische Wachstumskapitalmarkt im internationalen Vergleich klein. Insbesondere bei größeren Finanzierungsrunden sind österreichische Startups deshalb derzeit nahezu ausschließlich auf ausländische Investoren angewiesen.

Mit dem neuen Dachfonds will die Bundesregierung diese Finanzierungslücke gezielt schließen und bessere Voraussetzungen schaffen, damit innovative Unternehmen nicht nur in Österreich gegründet werden, sondern hier auch wachsen und international erfolgreich werden können.

Öffentliches Kapital mobilisiert privates Wachstumskapital

Mit dem Dachfonds setzt die Bundesregierung auf ein Modell, das sich international bereits bewährt hat. Der Bund stellt eine Kapitalzusage von bis zu 100 Millionen Euro bereit. Damit soll ein Gesamtfondsvolumen von rund 500 Millionen Euro mobilisiert werden. Ziel ist es, für jeden öffentlich investierten Euro vier zusätzliche Euro von privaten und institutionellen Investoren zu gewinnen.

Anders als bei klassischen Förderprogrammen handelt es sich dabei nicht um Zuschüsse, sondern um langfristige Beteiligungsinvestitionen. Der Dachfonds investiert nicht direkt in einzelne Unternehmen, sondern in ausgewählte Venture-Capital- und Private-Equity-Fonds, die ihrerseits Kapital für Startups, Scaleups und Spin-offs bereitstellen.

Durch diese breite Streuung der Investments werden Risiken diversifiziert und insbesondere für institutionelle Anleger wie Versicherungen, Banken, Pensionskassen und Stiftungen attraktive Möglichkeiten geschaffen, in die Anlageklasse Wachstumskapital zu investieren. Gleichzeitig soll der Aufbau leistungsfähiger Fondsstrukturen in Österreich unterstützt und der heimische Kapitalmarkt nachhaltig gestärkt werden.

Fondsmanagement wird ausgeschrieben – operative Umsetzung ab 2027

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) wird mit der Verwaltung des Bundesanteils sowie der Ausschreibung und Auswahl eines international erfahrenen Fondsmanagements betraut. Die Auswahl erfolgt unter Einbindung eines Expert:innengremiums und soll sicherstellen, dass der Dachfonds professionell, unabhängig und nach wirtschaftlichen Kriterien geführt wird.

Ziel ist es, das Fondsmanagement Anfang 2027 auszuwählen und anschließend die operative Tätigkeit aufzunehmen. Die geplante Laufzeit des Dachfonds beträgt rund 16 Jahre und ermöglicht damit einen langfristigen Investitionshorizont, der auf die besonderen Anforderungen von Wachstumsfinanzierungen zugeschnitten ist. Die Ausschreibung des Fondsmanagements startet kommende Woche.

Investitionen in Schlüsseltechnologien und den Standort Österreich

Ein besonderer Schwerpunkt der Investitionsstrategie liegt auf jenen Schlüsseltechnologien, die im Rahmen der österreichischen Industriestrategie definiert wurden. Damit soll gezielt privates Kapital für Zukunftsbereiche mobilisiert werden, die für die Wettbewerbsfähigkeit, technologische Souveränität und Wertschöpfung Österreichs von besonderer Bedeutung sind.

Der Dachfonds wird international investieren können, soll gleichzeitig aber einen starken Impuls für den heimischen Standort setzen. Durch seine Ansiedlung in Österreich, die Vernetzung mit potenziellen österreichischen Investitionsmöglichkeiten über die aws und den Fokus auf strategisch relevante Technologien soll heimischen Unternehmen der Zugang zu Wachstumskapital deutlich erleichtert werden.

Die Wirkung auf den Standort wird anhand konkreter Indikatoren überprüft. Dazu zählen insbesondere das mobilisierte Kapital privater und institutioneller österreichischer Investoren, das tatsächlich in österreichische Unternehmen investierte Kapital sowie die Anzahl der durch die aws vermittelten Startups.

Zentraler Baustein der Industriestrategie

Mit dem Dachfonds setzt die Bundesregierung zugleich eine zentrale Maßnahme ihrer Industriestrategie um. Diese sieht vor, den Venture-Capital-Anteil am Bruttoinlandsprodukt bis 2035 zu verdreifachen. Der Fonds leistet damit auch einen Beitrag zur Umsetzung der österreichischen Forschungs-, Technologie- und Innovationsstrategie 2030. Ziel ist es, den heimischen Kapitalmarkt langfristig weiterzuentwickeln, zusätzliche private Investitionen zu mobilisieren und Österreich als attraktiven Standort für innovative Wachstumsunternehmen zu positionieren.

Mit dem Austrian Venture & Growth Fund of Funds schafft die Bundesregierung damit die Voraussetzungen, damit mehr innovative Unternehmen in Österreich wachsen, international expandieren und ihre Wertschöpfung und hochqualifizierten Arbeitsplätze am Standort halten können.

Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus: „Der Herbst der Ergebnisse bringt auch den lang ersehnten Dachfonds auf Schiene. Damit gelingt uns ein Meilenstein für den österreichischen Startup-Standort und die Umsetzung einer langjährigen Forderung der Branche. Österreich verfügt über innovative Startups, exzellente Forschung und großes unternehmerisches Potenzial. Mit dem Dachfonds schließen wir eine entscheidende Finanzierungslücke in der Wachstumsphase und schaffen die Voraussetzungen, damit noch mehr Unternehmen von Österreich aus international erfolgreich werden können. Länder wie Deutschland und Dänemark zeigen bereits, wie öffentliche Ankerinvestitionen privates Risikokapital mobilisieren und einen starken Venture-Capital-Markt entwickeln können. Mit diesem Schritt schließt Österreich international auf und stärkt langfristig seine Wettbewerbsfähigkeit, Wertschöpfung und Innovationskraft.“

Finanzminister Markus Marterbauer: „Wir setzen um, was wir uns im Regierungsprogramm vorgenommen haben, und schaffen mit dem Dachfonds bessere Wachstumsbedingungen für Startups und Scaleups in Österreich. Dafür investieren wir über mehrere Jahre hinweg in innovative Wachstumsunternehmen – mit der Perspektive, dass diese öffentliche Mittel langfristig auch wieder zurückfließen. Gerade in Zeiten knapper Budgets müssen wir den gesamten Instrumentenkoffer der öffentlichen Finanzierung nutzen und über klassische Förderungen und Zuschüsse hinausdenken. Erfolgreiche europäische Vorzeigemodelle zeigen, wie wir mit öffentlichen Beteiligungen privates Kapital mobilisieren, Innovation vorantreiben und unseren Wirtschaftsstandort nachhaltig stärken können.“