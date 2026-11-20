Bezirk Mistelbach (OTS) -

Mit 100 % der Stimmen bleibt Bundesrat Michael Bernard Bezirksparteiobmann der FPÖ Mistelbach. Beim Bezirksparteitag am Freitag, dem 20. November 2026, in Siebenhirten wurden die personellen Weichen für die kommenden Jahre gestellt. „Mit einer geschlossenen Mannschaft und voller Entschlossenheit werden wir unseren eingeschlagenen freiheitlichen Weg fortsetzen. Unsere Landsleute stehen im Mittelpunkt unserer politischen Arbeit. Wir wollen unsere Ortsgruppen weiter stärken, den direkten Kontakt zu den Menschen pflegen und konsequent für die Anliegen der Bevölkerung eintreten. Mit einer starken Bezirksorganisation und voller Unterstützung für Udo Landbauer werden wir gemeinsam die Grundlage für einen freiheitlichen Erfolg bei der Landtagswahl 2028 legen“, erklärte FPÖ Mistelbach Bezirksparteiobmann Bundesrat Michael Bernard.

Jan Borensky, Landesgeschäftsführer der Freiheitlichen Jugend NÖ und stellvertretender Bundesjugendobmann der FJ Österreich, wurde in der anschließenden konstituierenden Sitzung zum geschäftsführenden Bezirksparteiobmann bestellt. „Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich darauf, gemeinsam mit Michael Bernard und unserer gesamten Mannschaft Verantwortung zu übernehmen. Unsere Stärke liegt im Zusammenhalt und im unermüdlichen Einsatz unserer Funktionäre. Gemeinsam werden wir mit voller Kraft und Entschlossenheit für unsere Heimat und eine starke freiheitliche Bewegung im Bezirk Mistelbach arbeiten“, erklärte Borensky.

Udo Landbauer gratulierte Michael Bernard: „Michael, Du bist ein freiheitliches Urgestein. Über zwei Jahrzehnte lenkst Du die Geschicke der Bezirksparteigruppe mit viel Einsatz. Der Lohn ist heute Deine neunte Wiederwahl. Danke, Michael, und danke sowie Respekt allen Funktionären und Mitstreitern für eure tolle Arbeit für den Bezirk Mistelbach.“ Gleichzeitig beglückwünschte Udo Landbauer auch Jan Borensky: „Jan, Du bist jung, dynamisch und voller Tatendrang – Dir gehört die Zukunft. Alles Gute dafür und herzliche Gratulation zur neuen Funktion.“

In seiner Rede hatte Landesparteiobmann Udo Landbauer zunächst den harten Asylkurs in NÖ hervorgehoben und dann mit der Bundesregierung beinhart abgerechnet. „Und genau deshalb sind wir Freiheitliche in NÖ die Stimme der Vernunft, die Stimme dafür, dass wir unsere Bevölkerung vor Klimakommunismus schützen, Arbeitsplätze sichern und Wertschöpfung in diesem Land wieder ermöglichen. Ich will ein NÖ, in dem sich unsere Jungen wieder ein Eigenheim leisten können, Betriebe das nächste Werk aufsperren und neue Arbeitsplätze schaffen, die Niederösterreicher eine Arbeit haben und von dieser Arbeit gut leben können. Ich will, dass unsere Bauern wieder eine Perspektive haben und unsere Kinder und Enkelkinder einmal sagen können: ,Gut, dass wir in NÖ daheim sind. Danke, dass ihr für uns auf dieses Land aufgepasst habt.‘ Dafür tragen wir Verantwortung und dafür sind wir in der Politik.“