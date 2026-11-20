Wien/Graz/Salzburg (OTS) -

Am 19. November hat „GTA VI“ gestartet – und für Millionen Gamer:innen weltweit beginnt damit eine lange Spielrunde. Was für viele zum Spielspaß dazu gehört, ist für den Körper allerdings ein Härtetest: Wer stundenlang sitzt und dazu Chips, Fertigsnacks und Energy-Drinks konsumiert, lässt den Blutzucker Achterbahn fahren. Die gute Nachricht: Schon kleine Upgrades bei Snacks und Bewegung machen einen großen Unterschied. Die Österreichische Diabetes Gesellschaft (ÖDG) gibt im Rahmen ihrer Initiative „We move you! (WMy) – ÖDG bewegt“ Tipps, wie gute Ernährung und ein paar Bewegungs-Pausen das Durchhaltevermögen sogar erhöhen können.

„Gaming und Gesundheit schließen einander nicht aus. Wer in jeder Unterbrechung, in der das Spiel lädt kurz aufsteht und sich bewegt, tut seinem Stoffwehsel schon etwas richtig Gutes. Es geht nicht um Verzicht, sondern um kleine Upgrades, die Spaß machen. Genau dazu laden wir mit ‚We move you! – ÖDG bewegt‘ ein“, erläutert Univ.-Prof. PD Dr. Harald Sourij, MBA, Präsident der Österreichischen Diabetes Gesellschaft (ÖDG)

„Lange Sitzzeiten und stark verarbeitete Snacks können Gewicht und Stoffwechsel auf Dauer belasten. Daher gilt: Jede kleine Bewegungspause zählt, und niemand muss dafür sein Hobby aufgeben. Wer Bewegung zur Gewohnheit macht, hat viel gewonnen – ganz ohne Leistungsdruck und ohne Schuldgefühle“, ergänzt Dr.in Bianca Itariu, PhD, Präsidentin der Österreichischen Adipositas Gesellschaft (ÖAG)

Klassisches Gaming-Food besteht oft aus stark verarbeiteten Snacks, Tiefkühlgerichten und Softdrinks. Sie enthalten viel Zucker, ungesunde Fette und Zusatzstoffe, aber kaum Ballaststoffe. Die Folge: Der Blutzucker schießt in die Höhe und fällt danach steil ab – das berüchtigte Zuckertief („Sugar Crash“) mit Müdigkeit und Konzentrationsproblemen. Das Ziel ist also den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und Heißhungerattacken zu vermeiden. Damit kann die Konzentration fürs Gaming einerseits besser gehalten werden, andererseits entlastet man dadurch das Verdauungssystem und den ganzen Körper. Scoren auf ganzer Linie also. Ebenso wichtig ist, die Energie und das Adrenalin im Körper, das durch die rasanten Episoden im Spiel ausgestoßen wird, in Bewegung umzusetzen – nicht nur am Bildschirm, sondern im realen Leben. Aufstehen, kurze, knackige Bewegungspausen machen und gleich geht es mit viel mehr Elan weiter.

„Wer stundenlang vor dem Bildschirm sitzt, greift schnell zu Snacks, die den Blutzucker kurz hochschnellen und danach steil abfallen lassen. Mit ein paar einfachen Tauschideen – etwa gerösteten Kichererbsen statt Chips oder einem selbstgemachten Eistee statt Energy-Drink – bleibt man länger satt und konzentriert, ganz ohne Verbote. Wichtig ist, dass es schmeckt und sich im Alltag leicht umsetzen lässt“, betont die Diätologin Eva Maria Marchard, BSc MSc Landesleitung NÖ von Diätologie Austria – Verband der Diätolog:innen Österreichs.

Snack-Upgrade: Fünf Power-Ups statt Zuckertief

Diese Alternativen halten Controller und Blutzucker in Topform:

Statt Chips & Flips: geröstete Kichererbsen oder Edamame. Im Backrohr oder Airfryer knusprig geröstet, mit Paprika- oder Chiligewürz, liefern Kichererbsen den gleichen Crunch wie Chips – plus pflanzliches Eiweiß und Ballaststoffe. Gesalzene Edamame (Sojabohnen) und ungesalzene Nüsse wie Mandeln oder Walnüsse sind ebenfalls ideale Nervennahrung.

Im Backrohr oder Airfryer knusprig geröstet, mit Paprika- oder Chiligewürz, liefern Kichererbsen den gleichen Crunch wie Chips – plus pflanzliches Eiweiß und Ballaststoffe. Gesalzene Edamame (Sojabohnen) und ungesalzene Nüsse wie Mandeln oder Walnüsse sind ebenfalls ideale Nervennahrung. Statt Energy-Drink & Cola: selbstgemachte „Power-Infusion“. Kalt aufgebrühter grüner Tee oder Mate-Tee mit Zitrone, Minze und ein paar Beeren erfrischt und hält wach – ohne Zuckerbombe und ohne Blutzucker-Achterbahn.

Kalt aufgebrühter grüner Tee oder Mate-Tee mit Zitrone, Minze und ein paar Beeren erfrischt und hält wach – ohne Zuckerbombe und ohne Blutzucker-Achterbahn. Statt Tiefkühlpizza & Fertig-Wraps: „Controller-Wraps“ aus Vollkorn. Vollkorn-Tortillas mit Hummus, Avocado, Gurkenstreifen und gegrillter Hühnerbrust oder Tofu sind in fünf Minuten gemacht, kleckern nicht und machen stundenlang satt.

Vollkorn-Tortillas mit Hummus, Avocado, Gurkenstreifen und gegrillter Hühnerbrust oder Tofu sind in fünf Minuten gemacht, kleckern nicht und machen stundenlang satt. Statt Fruchtgummi & Schokoriegel: gefrorene Weintrauben oder dunkle Schokolade. Tiefgekühlte kernlose Trauben oder Heidelbeeren schmecken wie Sorbet-Bonbons und erfrischen sofort. Wer Schokolade liebt, greift zu Sorten mit mindestens 75 Prozent Kakaoanteil.

Tiefgekühlte kernlose Trauben oder Heidelbeeren schmecken wie Sorbet-Bonbons und erfrischen sofort. Wer Schokolade liebt, greift zu Sorten mit mindestens 75 Prozent Kakaoanteil. Statt Fertig-Dips: Blitz-Guacamole oder Kräuter-Topfen. Fertige Käse- oder Salsa-Dips enthalten oft versteckten Zucker und Emulgatoren. Zerdrückte Avocado mit Limette und Salz oder Magertopfen mit Kräutern und Knoblauch ist in zwei Minuten angerührt und passt perfekt zu Gemüsesticks oder Vollkorn-Nachos.

Drei Mini-Quests für lange Sessions

Neben dem Essen kommt es vor allem auf Bewegung an: Wenn die Muskeln arbeiten, nehmen sie Zucker aus dem Blut auf. Dafür braucht es keinen Leistungssport – es genügt, die Sitzzeiten immer wieder zu unterbrechen. Drei einfache Regeln helfen dabei:

Ladebildschirm-Regel: Jede Ladepause, jedes Matchmaking (die Suche nach Mitspieler:innen) und jede Cutscene (Zwischensequenz) ist die Gelegenheit, kurz aufzustehen, sich zu strecken oder zehn Kniebeugen zu machen. Schon wenige Minuten bringen die Muskulatur in Schwung.

Jede Ladepause, jedes Matchmaking (die Suche nach Mitspieler:innen) und jede Cutscene (Zwischensequenz) ist die Gelegenheit, kurz aufzustehen, sich zu strecken oder zehn Kniebeugen zu machen. Schon wenige Minuten bringen die Muskulatur in Schwung. Die 60-Minuten-Mission: Spätestens nach einer Stunde fünf Minuten Pause einlegen: ans offene Fenster treten, kurz durch die Wohnung gehen oder eine Runde ums Haus drehen.

Spätestens nach einer Stunde fünf Minuten Pause einlegen: ans offene Fenster treten, kurz durch die Wohnung gehen oder eine Runde ums Haus drehen. Wasser-Check beim Speichern: Nach jedem Kapitel oder Speicherpunkt ein großes Glas Wasser trinken. Das hält die Konzentration oben – und der Weg zur Toilette ist gleich die nächste kleine Bewegungspause.

Einfach mitmachen

Ob allein, mit Freund:innen oder im Online-Team: Wer mag, startet gleich mit einer Mini-Quest und einem neuen Lieblingssnack. Weitere Tipps und Ideen zu „We move you!“ gibt es in den sozialen Medien und auf www.oedg.at.

Die ÖDG-Kampagne „We move you! (WMy) – ÖDG bewegt“ wurde ursprünglich rund um die FIFA Herren-Weltmeisterschaft gestartet und zeigt in den sozialen Medien, wie leicht sich Bewegung und gutes Essen in den Alltag einbauen lassen. Eingebunden in die Kampagne sind ÖDG-Expert:innen, eine Diätologin, ein Sportwissenschaftler und viele bekannten Sportgrößen und andere prominente Österreicher:innen.

Diabetes ist kein Spiel

Die Zahlen zeigen, warum das Thema zählt: Rund 800.000 Menschen in Österreich leben mit Diabetes, etwa 350.000 haben einen Prädiabetes – eine Vorstufe. Mehr als 90 Prozent der Diabetesfälle sind Typ 2, und etwa ein Drittel der Betroffenen weiß noch nichts von der Erkrankung. Regelmäßige Bewegung und eine ausgewogene Ernährung gehören zu den wirksamsten Bausteinen, um Typ-2-Diabetes vorzubeugen.

Über die ÖDG

Die Österreichische Diabetes Gesellschaft (ÖDG) ist die ärztlich-wissenschaftliche Fachgesellschaft der österreichischen Diabetes-Expert:innen. Sie hat das Ziel, die Gesundheit von Menschen mit Diabetes mellitus und assoziierten Erkrankungen zu verbessern, sowie deren Entstehung zu verhindern. Sie betreibt Fortbildung, Forschung und Verbreitung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse zu Diabetes mellitus und aller verwandten Fachgebiete. Sie fordert und fördert die stetige Verbesserung der Versorgung, der Lebensqualität, der gesellschaftlichen Partizipation und des gesunden Alterns der Menschen mit Diabetes sowie von Menschen mit erhöhtem Erkrankungsrisiko.