Wien (OTS) -

Am Freitag, dem 20. November 2026, zeichnete das Europäische Parlament 15 Schulen aus ganz Österreich als Botschafterschulen des Europäischen Parlaments aus. In einer feierlichen Zeremonie wurden jene Schulen gewürdigt, die im vergangenen Schuljahr am Programm teilgenommen haben. Ziel ist es, Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern die europäische Zusammenarbeit greifbar zu machen und den Austausch über europäische Werte, Institutionen und aktuelle Themen zu fördern.

Neben den Zertifikaten für die Schulen wurden auch Schüler:innen als Juniorbotschafter:innen sowie Lehrkräfte als Seniorbotschafter:innen geehrt.

Hannes Heide, Europaabgeordneter, überreichte die Auszeichnungen und betonte: „Aktuell sehen wir, wie junge Menschen sich aktiv für ihre Anliegen einsetzen und die Zukunft Europas mitgestalten wollen. Genau deswegen müssen wir sie in politische Prozesse einbinden. Junge Menschen haben eigene Vorstellungen davon, wie Europa aussehen soll, und sie haben jedes Recht, gehört zu werden. Die Botschafterschulen schaffen genau dafür einen Raum. Hier wird Europa nicht nur erklärt, sondern auch diskutiert, kritisch hinterfragt und mit Leben gefüllt. Das ist gelebte Demokratie und eine wichtige Grundlage dafür, dass junge Menschen Vertrauen in unsere europäischen Institutionen entwickeln können. Als Oberösterreicher freut es mich ganz besonders, dass heuer gleich vier Schulen aus meinem Heimatbundesland ausgezeichnet werden. Sie zeigen, wie Europa direkt vor Ort erlebbar wird und europäische Politik für junge Menschen ein Gesicht bekommt.“

Für ihr Engagement im Jahr 2025/2026 wurden folgende Schulen ausgezeichnet:

Fachmittelschule Wien 15

Stiftsgymnasium Schlierbach

BHAK/BHAS Leibnitz

Sperlgymnasium Wien 2

Linzer Technikum

Goethe-Gymnasium Wien 14

Akademisches Gymnasium Innsbruck

Laaerberg Gymnasium Wien 10

Gymnasium Neusiedl

Berufsschule Ried im Innkreis

BRG Traun

Bundesgymnasium Bludenz

HTL Rankweil

BRG/BORG Wien 15

HAK Grazbachgasse

Das Programm erfolgt in enger Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung.

Hintergrund: Das Programm „Botschafterschulen des Europäischen Parlaments“

Das Botschafterschulprogramm des Europäischen Parlaments (EPAS) fördert seit 2016/2017 das Verständnis für die EU an Schulen der Sekundarstufe II. Es macht Schüler:innen und Lehrkräfte zu Botschafter:innen der europäischen Integration.

In Österreich nehmen mittlerweile mehr als 180 Schulen aus allen Bundesländern teil – darunter Berufsschulen, Polytechnische Schulen, Handelsakademien, Gymnasien, Höhere Land- und Forstwirtschaftsschulen sowie Höhere Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe.

Diese Schulen zeichnen sich durch Fortbildungen für Lehrkräfte, sowie schulische Aktivitäten rund um die europäische Integration, Demokratie und die Werte der EU aus.

Weitere Informationen:

🔗 https://vienna.europarl.europa.eu/de/dossiers/youth-and-schools/epas

🔗 https://youth.europarl.europa.eu/de/more-information/ambassador-school.html

Bilder der Zeremonie und der ausgezeichneten Schulen sind in der APA-Fotogalerie abrufbar. Sie können frei unter Angabe der Bildrechte verwendet werden