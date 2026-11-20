Graz (OTS) -

Der Vita Pflegeaward der Kleinen Zeitung rückte auch heuer herausragende Pflegekräfte aus der Steiermark und Kärnten ins Rampenlicht. Das große Interesse am Award zeigt sich in beeindruckenden Zahlen: Allein in der Steiermark wurden während der Votingphase mehr als 98.000 Stimmen in sechs Kategorien abgegeben. Besonders erfreulich aus Sicht der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz (GGZ): In der Kategorie „Vorbild“ ging der Vita Pflegeaward an den GGZ-Pflegeexperten Sabahudin Ramic. Darüber hinaus schafften es gleich zwei Dream Teams der Albert Schweitzer Klinik unter die Nominierten – ein starkes Zeichen für die Qualität, das Engagement und den Teamgeist in der Pflege der GGZ.

Der berufliche Werdegang von Sabahudin Ramic steht beispielhaft für Eigeninitiative, Zielstrebigkeit und lebenslanges Lernen und macht ihn für viele Kolleg:innen und Auszubildende zu einem inspirierenden Vorbild. Seine berufliche Laufbahn in den GGZ begann 2014 als Pflegeassistent im Pflegewohnheim Aigner-Rollett.

Seither hat er sich durch diverse Aus- und Weiterbildungen zum diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger und zur Führungspersönlichkeit entwickelt. Heute leitet er mit großem Engagement, Innovationsgeist und Menschlichkeit die auf Demenz spezialisierte Station der Memory Klinik in der Albert Schweitzer Klinik. Mit seiner fachlichen Kompetenz, seinem Führungsverständnis und seiner Vorbildwirkung ist er ein würdiger Kandidat für die Auszeichnung mit dem Vita Pflegeaward.

Erste MAKS®-Station Österreichs

Ein besonderer Meilenstein seines Wirkens ist die Zertifizierung der Memory Klinik zur ersten MAKS®-Station Österreichs. Dieser Erfolg wurde maßgeblich durch die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit auf der Station und das gemeinsame Engagement aller Berufsgruppen ermöglicht und steht für seinen hohen Qualitätsanspruch, seine Innovationskraft und seine Fähigkeit, Veränderungen gemeinsam mit seinem Team erfolgreich umzusetzen. MAKS® (motorisch, alltagspraktisch, kognitiv, sozial) ist eine nicht-medikamentöse Aktivierungs- und Gruppentherapie für Menschen mit Demenz oder kognitiven Einschränkungen. Ziel dabei ist es, deren kognitive und alltagspraktische Fähigkeiten zu stabilisieren und so die Selbstständigkeit so lange wie möglich zu erhalten.

Der Vita Award

Bereits zum fünften Mal zeichnet der Vita Award Pfleger:innen in den Kategorien Begleiter:in, Expert:in, Newcomer:in, Pfleger:in in Ausbildung, Vorbild, Dream Team und Pfleger:in des Jahres aus. Die Auszeichnung würdigt Menschen, die in der mobilen oder stationären Pflege arbeiten. Nach der öffentlichen Votingphase wurde die finale Auswahl der Preisträger:innen durch eine Fachjury getroffen. Bei der Preisverleihung im Aiola im Schloss in Graz wurde die finale Entscheidung im Beisein von Kolleg:innen und GGZ Geschäftsführer Andreas Jaklitsch an Sabahudin Ramic verkündet.