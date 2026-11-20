Wien (OTS) -

Vor einem Jahr wurde die von Österreich initiierte „Europäische Erklärung zur Digitalen Souveränität“ von allen 27 Mitgliedsstaaten beim EU-Gipfel in Berlin verabschiedet, gestern Abend wurde von Staatssekretär Alexander Pröll bei seiner “Kippunkt”-Rede zu Künstlicher Intelligenz das Thema Handlungsfähigkeit prominent genannt. Die Initiative Digitale Souveränität begrüßt als Bündnis der Wirtschaft das klare Bekenntnis zu einem zukunftsfähigen, resilienten und wettbewerbsfähigen Digitalstandort Österreich. Die immer stärker werdende Diskussion über technologische Abhängigkeiten, europäische Innovationskraft und den Schutz kritischer Infrastrukturen ist wichtig für den Standort.

Digitale Souveränität bedeutet dabei nicht Abschottung, sondern die Fähigkeit Europas und Österreichs, digitale Technologien selbstbestimmt, sicher und im Einklang mit europäischen Werten einzusetzen. Gerade angesichts der rasanten Entwicklungen bei Künstlicher Intelligenz, Cloud-Technologien und Cybersicherheit ist dieses Ziel heute aktueller denn je.

Drei zentrale Forderungen für die nächste Ausbaustufe

Ein Jahr nach der Erklärung sieht die Initiative Digitale Souveränität insbesondere bei drei Punkten Handlungsbedarf:

1. Europäische digitale Lösungen gezielt fördern

Europa verfügt über exzellente Kompetenzen in Forschung, Industrie und Technologie. Um diese Stärken auch in marktfähige Produkte und Dienstleistungen umzusetzen, braucht es gezielte Anreize für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Steuerliche Vorteile, vereinfachte Förderzugänge, europäische Zertifizierungen und innovationsfreundliche Rahmenbedingungen können dazu beitragen, europäische Lösungen in den Bereichen KI, Cloud, Cybersecurity und Quantentechnologie attraktiver zu machen. So werden Wertschöpfung, Arbeitsplätze und technologische Kompetenz nachhaltig in Europa gefördert.

2. Digitale Abhängigkeiten reduzieren und fairen Wettbewerb schaffen

Digitale Souveränität braucht Vielfalt. Der europäische Markt darf nicht von wenigen Anbietern dominiert werden. Europäische Technologieunternehmen benötigen faire Wettbewerbs- und Marktzugangsbedingungen, damit sie im internationalen Wettbewerb auf Augenhöhe bestehen können. Eine stärkere Vielfalt an vertrauenswürdigen europäischen Lösungen erhöht die Resilienz, stärkt Innovation in Europa und verhindert einseitige Abhängigkeiten.

3. Digitale Souveränität als Kriterium in der öffentlichen Beschaffung verankern

Der Schutz kritischer Daten und Infrastrukturen muss für Staat, öffentliche Verwaltung und Unternehmen der kritischen Infrastruktur höchste Priorität haben. Daher sollte digitale Souveränität künftig ein fixer Bestandteil öffentlicher Vergabe- und Beschaffungsentscheidungen sein.

Besonders sensible Daten in Bereichen wie Verwaltung, Gesundheit, Bildung und kritischer Infrastruktur sollten bevorzugt in europäischen beziehungsweise österreichischen Rechts- und Betriebsräumen verarbeitet werden. Klare Kriterien für Datenschutz, Cybersecurity, Transparenz und Betriebssicherheit schaffen dabei Vertrauen und Planungssicherheit.

Österreich hat die Chance, Vorreiter zu sein

Die Initiative Digitale Souveränität ist überzeugt, dass digitale Souveränität weit mehr ist als eine technologische Debatte. Sie ist eine wirtschafts-, innovations- und sicherheitspolitische Zukunftsfrage. Europa und Österreich verfügen über das Potenzial, eigene digitale Kompetenzen auszubauen und gleichzeitig von internationaler Zusammenarbeit zu profitieren. Entscheidend ist, jetzt die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen.

Über die Initiative Digitale Souveränität

Die Initiative Digitale Souveränität vereint führende österreichische Unternehmen und Organisationen mit dem Ziel, die digitale Handlungsfähigkeit Österreichs und Europas zu stärken. Die Initiative bringt mit den Unterstützern A1 Telekom Austria, Anexia, Erste Bank, KEBA Group, Prewave, SPAR ICS, Umdasch und Vienna Insurance Group gleich mehrere Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren zusammen. Sie setzt sich für faire Wettbewerbsbedingungen, den Ausbau europäischer Technologiekompetenzen und den Schutz kritischer digitaler Infrastruktur ein.