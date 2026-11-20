Salzburg/Wien (OTS) -

Unter den rund mehr als einer Million Menschen, die in Österreich Angehörige oder nahestehende Menschen pflegen und betreuen, befinden sich ca. 43.000 Kinder und Jugendliche. Dieser bisher ungesehenen Zielgruppe widmete sich am 20. November, dem 6. Nationalen Aktionstag für pflegende Kinder und Jugendliche des Sozialministeriums und der IG Pflege, eine besondere Veranstaltung an der FH Salzburg am Campus Urstein. Dabei wurde der aufrüttelnde Kurzfilm „Im Sturm“ von Studierenden im Studiengang MultiMediaArt präsentiert, außerdem diskutierte ein Expertenpanel die Herausforderungen, mit denen die „Young Carers“ im Alltag konfrontiert sind. Der Film erreichte diese Woche eine Shortlist-Platzierung bei den renommierten ADCE-Awards in Barcelona.

„Im Sturm“ thematisiert konkret die Beziehung zwischen einer pflegenden Tochter und ihrer pflegebedürftigen Mutter. Premiere war heuer beim European Forum Alpbach. „Im Sturm“ wurde von einem Team von Studierenden von Elias Engelhardt, Patrick Mercelat und Maximilian Pfeiffer konzipiert und realisiert. Der Film verknüpft inneres und äußeres Erleben und zeigt so eindrücklich die inneren Belastungen, mit denen Young Carers oft konfrontiert sind. Studiengangsleiter Till Fuhrmeister betreute die Kooperation. Das Team gab Einblick in die Arbeit und die intensive Beschäftigung mit dem Thema.

Grußworte kamen von Soziallandesrat Wolfgang Fürweger, der erklärte: „Kinder sollen Kinder sein dürfen, auch wenn ein Elternteil pflegebedürftig ist. Der Film macht sichtbar, was viele junge Menschen tagtäglich im Verborgenen leisten. Das verdient unseren größten Respekt. Es darf aber nicht sein, dass Kinder und Jugendliche aufgrund ihrer familiären Verantwortung auf ihre eigene Kindheit verzichten müssen. Unsere Aufgabe ist es, diese jungen Menschen frühzeitig zu erreichen und gezielt zu entlasten.“

Danach diskutierten Heidemarie Eher (Verein JoJo für psychisch belastete Familien), Martin Nagl-Cupal (Institut für Pflegewissenschaften, Universität Wien) und Nicole Traxler (Alles Clara gGmbH). Doris Walter (FH Salzburg/Mitglied der Geschäftsleitung) moderierte die Veranstaltung.

„Alles Clara“, eine gemeinnützige Initiative zur Entlastung pflegender Angehöriger, betreibt eine App und weitet gerade das Angebot auf Jugendliche aus. Alles Clara-Geschäftsführerin Nicole Traxler betonte: „Young Carers übernehmen oft ungesehen große Verantwortungen in ihren Familien. Digitale Entlastungsangebote können bei der jungen Zielgruppe besonders effektiv unterstützen. Ratsuchende zwischen 14 und 18 Jahren können nach Registrierung bundesweit einfach in die kostenlose Beratung starten.“ Sonst ist das derzeit nur für Ratsuchende aus Niederösterreich, dem Burgenland und Vorarlberg und von bestimmten Arbeitgebern möglich, mit weiteren Bundesländern laufen Gespräche.

Erste Erfahrungen mit Young Carers in der Beratung bestätigen, dass sie die gleichen oder ähnliche Aufgaben und Verantwortungen wie Erwachsene übernehmen, sich ähnliche Fragen stellen und Sorgen machen. Aus einem Forschungs- und Innovationsprojekt zum Thema, das von FFG, Sozialministerium und ERSTE Stiftung gefördert wird, ergab sich, dass die Akteure mehr Vernetzung brauchen. Daraus ist die Young Carers Community Austria hervorgegangen.

Über Alles Clara: Die Entwicklungsgeschichte der mehrfach ausgezeichneten App und digitalen Sozialdienstleistung startete aufgrund der Erfahrungen und Bedürfnisse pflegender Angehöriger aus den Zeiten der Lockdowns während der Covid-Pandemie. Derzeit steht „Alles Clara“ der Bevölkerung im Burgenland, Niederösterreich und Vorarlberg kostenlos zur Verfügung. Zusätzlich können bereits über 250.000 Beschäftigte die flexible, niederschwellige und dennoch persönliche Beratung durch „Alles Clara“ über ihre Arbeitgeber nutzen: AK Niederösterreich, alpla, Arbeiter-Samariterbund Österreich, AMS Österreich, Asfinag, Bayer, Bekum, Caritas St. Pölten, Caritas Wien, Coca Cola HBC, Diakonie Bildung, Diakonie de la Tour, Diakonie Eine Welt, Diakonie Flüchtlingsdienst, Deloitte, Egger, Energie AG OÖ, Erste Bank Österreich, ERSTE Stiftung, George Labs, EY, FH Salzburg, Flughafen City Wien, FMW, Henkel, Helvetia, Hypo OÖ, IBM, Jank Weiler Operenyi, LebensGroß, Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft, Magenta, Medizinische Universität Wien, Moser Holding, Universität Mozarteum Salzburg, NÖ Landesgesundheitsagentur, NÖVOG, ÖBB, Privatklinik Kettenbrücke, Tiroler Versicherung, Universität für angewandte Kunst Wien, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Volkshilfe Oberösterreich, Volkshilfe Wien, Volkstheater Wien, Wiener Städtische, Wirtschaftskammer Österreich und Wirtschaftskammer Tirol sowie Hospiz Österreich.

Alles Clara wird derzeit durch Mittel des Sozialministeriums, der FFG und des Landes Niederösterreich sowie der ERSTE Stiftung, der Soziale Dienste Burgenland GmbH und dem Vorarlberger Sozialfonds unterstützt. Mehr Informationen: www.alles-clara.at

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