Wien (OTS) -

„Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft“ – das Aufgabengebiet von Elisabeth Zehetner ist groß. Stark im Fokus: der Energiebereich – oft im Interessenskonflikt mit den Klimaschutzzielen. Dass die EU die Methanverordnung zugunsten der Gasimporte verschoben hat, war auch im Sinne der Staatssekretärin. Wie schaut die Energiestrategie Österreichs aus? Wann ist mit der Novelle des EAG, des Erneuerbaren-Ausbaugesetzes, zu rechnen? Und was meint sie mit dem Vorwurf an den Finanzminister „Klassenkampf“ beim Thema Flugabgabe zu betreiben? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 22. November 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Susanne Puller, Austria Presse Agentur, und Eva Linsinger, ORF.