Wien/St. Pölten (OTS) -

Am 14. November 1951 wurde der Österreichische Familienbund von Amtsrat Jakob Ponesch unter dem Motto „Gerechtigkeit für die Familie“ gegründet. Seither setzt sich der Familienbund für die Interessen der österreichischen Familien ein. 75 Jahre später ist dieser Grundgedanke aktueller denn je. „In dieser Zeit hat sich vieles verändert. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die Herausforderungen des Familienalltags haben sich gewandelt. Was geblieben ist, ist die große Bedeutung der Familie – für jeden einzelnen Menschen und für unsere Gesellschaft“, erklärt Familienbund-Präsidentin Abg. z. NR Mag.a Johanna Jachs anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Österreichischen Familienbundes.

Familienpolitik betrifft nahezu alle Lebensbereiche – von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf über Bildung, Kinderbetreuung und Wohnen bis hin zu Kinderschutz und Arbeitsmarkt. Die Anforderungen an Familien sind vielfältig und damit auch die Aufgaben einer zeitgemäßen Familienpolitik. „Familien brauchen eine Politik, die ihren unterschiedlichen Lebensrealitäten gerecht wird. Unser Ziel ist es, Familien in ihrer Vielfalt zu stärken und ihnen die Unterstützung zu geben, die sie für ihren Alltag benötigen“, so Jachs.

Der Österreichische Familienbund setzt sich seit seiner Gründung auf Bundesebene und gemeinsam mit seinen Landesorganisationen für die Anliegen der Familien ein. Wie vielfältig diese Unterstützung ist, zeigen die zahlreichen Angebote in den Bundesländern – von Kinderbetreuung und Elternbildung über Besuchsbegleitung bis hin zu Jugendbetreuung.

Zu den Meilensteinen des Familienbundes zählt das erste Familienvolksbegehren 1999. Mit zahlreichen hochkarätigen Veranstaltungen und Initiativen – vom Familien-Medien-Gipfel und Familien-Gesundheitsgipfel über Enqueten zu Elternzeit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf bis hin zu Podiumsdiskussionen über Kinderrechte, Cybermobbing und digitale Medien – hat der Familienbund immer wieder aktuelle gesellschaftliche Fragen aufgegriffen, Diskussionen angestoßen und wichtige familienpolitische Impulse gesetzt.

Das 75-jährige Jubiläum ist für die Familienbund-Präsidentin ein Anlass, Danke zu sagen. „Im Namen des Familienbundes, aber auch im Namen der vielen Familien, die über die Jahrzehnte begleitet und unterstützt wurden, bedanke ich mich bei allen, die sich für Familien einsetzen. Insbesondere bei unseren Landesorganisationen sowie den hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die auch in schwierigen Zeiten unglaublich viel für die Familien leisten. Ohne sie könnte der Familienbund nicht bestehen“, betont Jachs.

„Als Familienbund stehen wir mit unserem Einsatz für Familien nicht alleine da. Es gibt viele engagierte Organisationen und Menschen, die hinschauen, beraten, unterstützen und Verantwortung übernehmen. Gerade in der Familienpolitik ist Vernetzung enorm wichtig, um gemeinsam etwas für Familien zu bewegen“, so die Familienbund-Präsidentin, die dabei auch auf das jüngste Bündnis mit anderen Familienorganisationen für einen Familienbeirat im ORF verweist.

Auch nach 75 Jahren bleibt der Einsatz für die Interessen der Familien eine zentrale Aufgabe. „Familien sind und bleiben die tragende Säule unserer Gesellschaft. Gemeinsam hinzuschauen, Verantwortung zu tragen und sich für gute Rahmenbedingungen für Familien einzusetzen, ist heute genauso wichtig wie vor 75 Jahren“, schließt Johanna Jachs.