Brüssel (OTS) -

Österreich gehört beim Grundwasser zu den besten Ländern Europas. Das zeigt ein heute veröffentlichter Bericht der Europäischen Umweltagentur (EEA) und ihres Themenzentrums für Biodiversität und Ökosysteme. Rund 97 Prozent des heimischen Grundwassers sind in gutem Zustand, im EU-Schnitt sind es nur 73 Prozent. „Unser Grundwasser ist sauber und es ist genug davon da. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger vernünftiger Politik“, sagt ÖVP-Europaabgeordneter Alexander Bernhuber.

Österreich unter den Top 7 der EU

Nur sieben Mitgliedstaaten haben mehr als 90 Prozent ihres Grundwassers in gutem Zustand. Österreich ist einer davon und liegt in der Auswertung des Berichts auf Platz 4. Mengenmäßig ist das heimische Grundwasser zu 100 Prozent in gutem Zustand, chemisch zu 97 Prozent.

Anderswo in Europa sieht es deutlich schlechter aus. In zwölf Ländern, darunter Deutschland, Frankreich und Italien, ist weniger als drei Viertel des Grundwassers in gutem Zustand. Dort leben 68 Prozent der EU-Bevölkerung. In Deutschland sind 40 Prozent der Grundwasserfläche chemisch belastet, in Luxemburg fast 80 Prozent. In Malta sind über 80 Prozent mengenmäßig in schlechtem Zustand.

Österreich spart bei der Grundwasserentnahme

Die gesamte Grundwasserentnahme in Österreich lag zwischen 2020 und 2023 um 3 Prozent unter dem Schnitt der Jahre 2010 bis 2019. EU-weit stieg sie im selben Vergleich um 9 Prozent. Nennenswerten Druck durch Wasserentnahme gibt es nur auf 5 Prozent der heimischen Grundwasserfläche, in Belgien sind es 75 Prozent, in Portugal 87 Prozent.

„Während anderswo in Europa immer mehr Grundwasser abgepumpt wird, gehen wir in Österreich sorgsam mit unserem Wasser um. Das ist gelebte Verantwortung, von den Gemeinden über die Betriebe bis zur Landwirtschaft“, sagt der Umweltsprecher der ÖVP im Europaparlament, Alexander Bernhuber, der weiter ausführt: „Diesen Spielraum müssen wir uns erhalten, etwa wenn wir in heißeren Sommern mehr bewässern müssen, um die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln aufrechtzuerhalten.“

Bernhuber: Die Fleißigen nicht bestrafen

Der Bericht fordert unter anderem, die Gemeinsame Agrarpolitik stärker auf den Grundwasserschutz auszurichten. Bernhuber fordert, dabei nicht alle Länder über einen Kamm zu scheren: „Die Probleme liegen in bestimmten Regionen Europas, dort muss man ansetzen. Es darf nicht sein, dass die Fleißigen für die Versäumnisse anderer bestraft werden.“

Bei der Umsetzung der EU-Wasserresilienzstrategie müsse daher ein klarer Grundsatz gelten: „Wer seine Hausaufgaben gemacht hat, braucht keine neuen Auflagen aus Brüssel. Österreich ist beim Wasser Vorbild, nicht Problemfall.“

Der Bericht „Groundwater in Europe: Securing a strategic resource under growing pressure“ und das EEA-Briefing 21/2026 sind abrufbar unter folgendem Link:

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-be/products/etc-be-products/etc-be-report-2026-6-groundwater-in-europe-securing-a-strategic-resource-under-growing-pressure