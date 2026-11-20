Wien (OTS) -

Der heute veröffentlichte Bericht des Rechnungshofes zur ärztlichen Versorgung in Krankenanstalten bestätigt jenen Reformbedarf, auf den die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien seit Jahren hinweist. Insbesondere bei der ärztlichen Personalbedarfsplanung, der Bereitstellung von Ausbildungsstellen und der Finanzierung der Gastpatientenströme sind nachhaltige und strukturelle Lösungen gefordert.

„Wir begrüßen, dass der Rechnungshof die Notwendigkeit einer fundierten Bedarfserhebung und einer besseren Planung der ärztlichen Ausbildung aufzeigt. Genau das fordern wir schon seit Langem: Es muss sichergestellt werden, dass junge Ärztinnen und Ärzte nicht nur einen Studienplatz bekommen, sondern anschließend auch ohne unnötige Wartezeiten ihre Ausbildung fortsetzen können“, betont Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien.

Bereits bei den Basisausbildungsplätzen gibt es zu geringe Kapazitäten. Gleichzeitig werden Basisausbildungsstellen nicht im notwendigen Ausmaß in Facharztausbildungsstellen umgewandelt. Damit entstehe ein strukturelles Problem innerhalb der gesamten Ausbildungskette.

„Die zentrale Frage ist: Wie viele Ärztinnen und Ärzte brauchen wir wann, wo und in welchen Fachrichtungen? Dafür benötigen wir eine transparente, vorausschauende und vor allem fachbezogene Bedarfserhebung. Wir müssen wissen, welche Ausbildungsstellen und Personalressourcen tatsächlich notwendig sind“, erklärt Eduardo Maldonado-González, Vizepräsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und Obmann der Kurie angestellte Ärzte.

Es gehe dabei auch um einen verantwortungsvollen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen. „Es widerspricht jedem gesundheitspolitischen Grundsatz, Ausbildungskapazitäten zu planen, ohne gleichzeitig zu klären, wo diese Ärztinnen und Ärzte später gebraucht werden, unter welchen Bedingungen sie arbeiten und wie wir sie langfristig im Gesundheitssystem halten können. Eine vorausschauende Personalplanung muss daher immer auch die Arbeitsrealität der Ärztinnen und Ärzte berücksichtigen“, ergänzt Maldonado-González.

Gastpatientinnen und -patienten brauchen klare Finanzierungsregelung

Auch die vom Rechnungshof erneut angesprochene Finanzierung der Gastpatientinnen und -patienten sei ein wesentlicher Punkt. Gerade die Versorgung innerhalb einer Region müsse auf eine transparente und nachvollziehbare finanzielle Grundlage gestellt werden.

„Das Spitalskonzept 2040 der Kurie angestellte Ärzte sieht deshalb vor, die Finanzierung innerhalb einer zu schaffenden Versorgungsregion Ost anhand transparenter, diagnosebezogener Leistungen zu regeln und nicht von finanzpolitischen Verhandlungen zwischen den Ländern abhängig zu machen“, erklärt Benjamin Glaser, Finanzreferent der Kurie angestellte Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien.

„Wien übernimmt einen wesentlichen Teil der hochspezialisierten medizinischen Versorgung. Diese Leistungen kommen Patientinnen und Patienten weit über die Stadtgrenzen hinaus zugute. Es muss daher endlich eine klare, transparente und leistungsbezogene Finanzierungsregelung geben. Die Finanzierung darf nicht jedes Mal zum Gegenstand politischer Verhandlungen werden“, fordert Vizepräsident Maldonado-González.

Der Rechnungshof verweist darauf, dass zwischen 2018 und 2024 jährlich durchschnittlich mehr als 70.500 stationäre Aufenthalte in Wiener Spitälern auf Menschen mit Wohnsitz in Niederösterreich zurückzuführen waren. Ihr Anteil an den stationären Aufenthalten in Wien lag konstant bei 16 bis 17 Prozent.

Glaser: „Die Finanzierung der Leistungen muss verbindlich geregelt werden. Planung und Finanzierung müssen Hand in Hand gehen. Nur so können wir die vorhandenen Ressourcen effizient einsetzen und eine langfristig stabile Gesundheitsversorgung sicherstellen. So sieht das Spitalskonzept 2040 beispielsweise vor, den ambulanten Bereich aus einer Hand zu finanzieren, um eine gemeinsame Planung und Steuerung zu gewährleisten.“

Eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung kann nur dann gelingen, wenn Personalplanung, Ausbildung, Versorgungsstrukturen und Finanzierung gemeinsam gedacht werden.

„Wir brauchen eine abgestimmte Gesamtstrategie, die sich am tatsächlichen medizinischen Bedarf orientiert. Im Mittelpunkt müssen die Patientinnen und Patienten stehen – und jene Ärztinnen und Ärzte, die tagtäglich die Versorgung sicherstellen. Aus den vorliegenden Erkenntnissen sollten auch konkrete und nachhaltige Reformschritte werden“, stellt Johannes Steinhart fest.