Wien (OTS) -

MONTAG, 23. November 2026

Die Präsidentin der Europäischen Versammlung des Europarats Petra Bayr absolviert ein zweitägiges Besuchs- und Gesprächsprogramm in Warschau. Dabei sind Treffen mit den Präsidenten beider Parlamentskammern, dem Justizminister sowie einem hochrangigen Vertreter der Präsidentschaftskanzlei vorgesehen (bis 24.11.).

18.00 Uhr Vizekanzler, Kulturminister Andreas Babler besucht den Österreichischen Buchpreis 2026 (Wiener Konzerthaus).

18.00 Uhr Finanzminister Markus Marterbauer ist zu Gast bei den Puchenauer Gesprächen (Buchensaal Puchenau, Kirchenstraße 2, 4048 Puchenau).

DIENSTAG, 24. November 2026

8.30 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt an der gemeinsamen Pressekonferenz mit Bildungsminister Wiederkehr zu „Gewaltschutz ist Männersache“ teil (Bundesministerium für Bildung, Wasagasse 2, Wellensteinsaal, 1090 Wien).

9.45 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (23.-26.11.2026) findet ein Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Günther Sidl statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum N-1402 und online via Webex: https://europarl.webex.com/europarl/j.php?MTID=mbe0aaa8e746880ac842e44b117808fac).

13.00 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner und Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nehmen an der gemeinsamen Pressekonferenz mit DM zu Damenhygieneprodukten teil (Medienraum des Sozialministeriums).

15.30 Uhr Vizekanzler, Medienminister Andreas Babler überreicht Ehrenzeichen an Konrad Mitschka (Presseclub Concordia).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zur Podiumsdiskussion „Der amerikanische Weckruf“ mit Helfried Carl und Cathryn Clüver Ashbrook. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/der-amerikanische-weckruf (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zum Gespräch von Solmaz Khorsand mit Zahra Joya zum Thema „An Afghan warning for every woman“. Infos unter https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/an-afghan-warning-for-every-woman. Die Veranstaltung ist bereits ausgebucht (Presseclub Concordia).

MITTWOCH, 25. November 2026

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (BKA).

17.00 Uhr Vizekanzler, Kulturminister Andreas Babler hält Grußworte bei der Eröffnung der Buch Wien und Langen Nacht der Bücher (Messe Wien).

19.30 Uhr Das Renner-Institut lädt zur Buchpräsentation von Julia Ebners neuem Buch „Von Fitness zu Faschismus“. Die Buchpräsentation mit der Autorin findet im Rahmen und in Kooperation mit der Buch Wien statt (Kauf eines Tickets für die Buchmesse nötig). Infos und Anmeldung unter https://renner-institut.at/veranstaltungen/julia-ebner-von-fitness-zu-faschismus (Messe Wien, Halle D).

DONNERSTAG, 26. November 2026

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

11.00 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt an der Pressekonferenz „Ökonomische Selbstbestimmung von Frauen* mit Behinderungen – Zwischen individuellen Strategien und strukturellen Grenzen“ des Ludwig Boltzmann Instituts für Grund- und Menschenrechte teil (Presseclub Concordia, Bankgasse 1, 1010 Wien).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt in Kooperation mit der Buch Wien zum Gespräch von Robert Misik mit Roger de Weck zum Thema „Glanz und Elend der Konservativen“. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/glanz-und-elend-der-konversativen (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 27. November 2026

Finanzminister Markus Marterbauer nimmt am Geldtag der Oberösterreichischen Nachrichten teil (Promenaden Galerien Linz).

16.00 Uhr Die Präsidentin der Europäischen Versammlung des Europarats Petra Bayr eröffnet den Roundtable zu „Violence against Women and the Istanbul Convention: Addressing the digital dimension of violence”, veranstaltet von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE) und Electoral Cooperation Division in Kooperation mit der Montenegrinischen Delegation (Budva, Montenegro).

(Schluss) bj/lw