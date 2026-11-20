Wels (OTS) -

Stärkstes Eröffnungswoche aller Zeiten: Knapp 100.000 Frequenzmessungen in den Fußgängerzonen und rund zehn Prozent mehr Frequenz als im Vorjahr bereits am ersten Wochenende. Auch die Handydaten bestätigen den erfolgreichen Auftakt: Die Zahl der internationalen Gäste ist um mehr als 25 Prozent gestiegen. Auch das Christkindleis freut sich größter Beliebtheit und zählt bereits 1.500 Eintritte.

Die Welser Weihnachtswelt ist als European City of Christmas 2026 mit einem Rekord in die Adventsaison gestartet. Das erste Wochenende war das stärkste Eröffnungswochenende aller Zeiten. In den Welser Fußgängerzonen wurden knapp 100.000 Frequenzmessungen registriert – ein Plus von rund zehn Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Samstag war dabei mit rund 37.000 Messungen der stärkste Tag.

Welser Weihnachtswelt wird internationaler

Die stärkste Besuchergruppe mit ca. 50% sind die Welserinnen und Welser die auch weiterhin ihrer Weihnachtswelt treu bleiben. Besonders erfreulich ist die Entwicklung bei den internationalen Gästen: Deren Zahl stieg im Vergleich zum Vorjahr um 25,7 Prozent. Deutschland bleibt dabei der wichtigste internationale Herkunftsmarkt, gefolgt von Ungarn, Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz. Die Zahlen zeigen, dass die Welser Weihnachtswelt zunehmend auch über die Grenzen Österreichs hinaus Menschen anzieht. Die Auszeichnung als European City of Christmas 2026 und die Weiterentwicklung des Angebots tragen dazu bei, Wels als attraktives Adventziel stärker international sichtbar zu machen.

Familien und jüngere Besucher im Fokus

Die Auswertung des Besucherprofils zeigt eine breite Zielgruppenansprache. Familien zählen zu den wichtigen Besuchergruppen der Welser Weihnachtswelt. Gemeinsam mit Oma und Opa am Weihnachtsmarkt lautet die Devise. Die stärkste Altersgruppe bilden laut Auswertung die 45- bis 54-Jährigen mit einem Anteil von 24,4 Prozent. Insgesamt ist das Geschlechterverhältnis unter den Besuchern nahezu ausgeglichen.

Gleichzeitig ist auch ein Zuwachs bei den jüngeren Erwachsenen zwischen 18 und 24 Jahren auf 12,5 % zu erkennen. Damit spricht das Angebot nicht nur traditionelle Weihnachtsmarktbesucher an, sondern gewinnt auch bei einer jüngeren Zielgruppe an Zuspruch. Das merkt man vor allem auch an den vielen Postings und Reels auf den sozialen Netzwerken der Besucher. Bereits jetzt begeistert man mit einer Millionenreichweite und zigtausenden Likes und Kommentaren Instagram, Facebook, TikTok & Co.

Längere Aufenthaltsdauer und positive Impulse für die Innenstadt

Auch die Aufenthaltsdauer entwickelte sich positiv: Die Besucher blieben im Durchschnitt eine Stunde und 39 Minuten in der Innenstadt. Die stärkste Stunde der der Woche war am Sonntag um 17 Uhr mit über 7.800 Besuchern. Über den gesamten Tagesverlauf betrachtet liegt die besucherstärkste Zeit am Abend zwischen 18 und 19 Uhr.

Die hohe Besucherfrequenz wirkt sich auch wirtschaftlich positiv aus. Sowohl die Marktstände als auch die Geschäfte und Gastronomiebetriebe in der Innenstadt profitieren vom starken Besucheraufkommen. Mit einer Steigerung von 13% lag auch Heißgetränkeumsatz in diesem Zeitraum sogar über der Steigerung der Besucherfrequenz. Die gestiegenen Besucherzahlen machen sich damit nicht nur in den Frequenzmessungen, sondern ebenso bei den Umsätzen am Markt und in der Stadt bemerkbar.

Ein erfolgreicher Auftakt für die gesamte Innenstadt

Mit dem neuen Christkindl-Eis, dem neuen Kunsthandwerksmarkt am Minoritenplatz, der erweiterten Bergweihnacht am Stadtplatz und dem stimmungsvollen Lichterpfad bietet die Welser Weihnachtswelt heuer zahlreiche neue Erlebnisse. Das weihnachtliche Angebot zieht sich durch die gesamte Innenstadt und verbindet Marktgeschehen, Handel, Gastronomie und touristische Angebote.

Die erste Bilanz unterstreicht die Bedeutung der Welser Weihnachtswelt als Besuchermagnet und wichtigen Impulsgeber für die Innenstadt. Der Rekordauftakt und die steigende internationale Aufmerksamkeit lassen auf eine erfolgreiche weitere Adventsaison hoffen. Mit dem Besuch der Raurisker Goldknappen (21.11.), dem Nikolaus (06.12.) und der Perchten (08.12.) stehen die nächsten großen Brauchtumsveranstaltungen in der Welser Weihnachtswelt in den nächsten Tagen am Programm.

Welser Perchtenlauf

Welser Perchtenlauf am Kaiser-Josef-Platz

Datum: 08.12.2026, 16:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Kaiser-Josef-Platz