- 20.11.2026, 13:39:32
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Aviso PK: Diakonie / VERBUND: Recht auf unterstützte Kommunikation für Menschen ohne Lautsprache 26.11., 10:00 Uhr
Ein Unfall oder ein Schlaganfall können jede:n treffen, und können den Verlust der Sprachfähigkeit bedeuten
Die Ursachen für den Verlust oder das Fehlen der Lautsprache sind vielfältig. 63.000 in Österreich sind betroffen. Ein Unfall oder ein Schlaganfall kann jedeN treffen, und bedeuten, dass man* kurz- oder langfristig in der Lautsprache eingeschränkt ist.
Und: Menschen ohne Lautsprache in Österreich haben nach wie vor kein Recht auf Kommunikation! Die Finanzierung und der Zugang zu Kommunikationshilfsmittteln ist kompliziert und teuer, und hängt auch noch vom Wohnsitz-Bundesland ab.
Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen laden Diakonie und VERBUND zur Pressekonferenz.
Wir bitten um Anmeldung. email: [email protected]
Ihre Gesprächspartner:innen sind:
- Monika Riedel, VERBUND, Unternehmenskommunikation
- Maria Katharina Moser, Diakonie Österreich
- Frau Traude, Betroffene von Verlust der Lautsprache
- Brit Bernhart, LIFEtool Beraterin und Begleiterin von Frau Traude
Diakonie PK: Recht auf unterstützte Kommunikation für Menschen ohne Lautsprache
Ein Unfall oder ein Schlaganfall können jede:n treffen, und können den Verlust der Sprachfähigkeit bedeuten. Menschen ohne Lautsprache in Österreich haben nach wie vor kein Recht auf Kommunikation. Die Finanzierung und der Zugang zu Kommunikationshilfsmitteln ist kompliziert und teuer, und hängt auch noch vom Wohnsitz-Bundesland ab.
Datum: 26.11.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Albert-Schweitzer-Haus, 4. Stock, Kapellenraum, barrierefrei
Schwarzspanierstraße 13
1090 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Diakonie Österreich
Dr. Roberta Rastl
Telefon: 0043 664 314 9395
E-Mail: [email protected]
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