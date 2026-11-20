Wien (OTS) -

Die Ursachen für den Verlust oder das Fehlen der Lautsprache sind vielfältig. 63.000 in Österreich sind betroffen. Ein Unfall oder ein Schlaganfall kann jedeN treffen, und bedeuten, dass man* kurz- oder langfristig in der Lautsprache eingeschränkt ist.

Und: Menschen ohne Lautsprache in Österreich haben nach wie vor kein Recht auf Kommunikation! Die Finanzierung und der Zugang zu Kommunikationshilfsmittteln ist kompliziert und teuer, und hängt auch noch vom Wohnsitz-Bundesland ab.

Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen laden Diakonie und VERBUND zur Pressekonferenz.

Wir bitten um Anmeldung. email: [email protected]

Ihre Gesprächspartner:innen sind:

Monika Riedel, VERBUND, Unternehmenskommunikation

Maria Katharina Moser, Diakonie Österreich

Frau Traude, Betroffene von Verlust der Lautsprache

Brit Bernhart, LIFEtool Beraterin und Begleiterin von Frau Traude

Diakonie PK: Recht auf unterstützte Kommunikation für Menschen ohne Lautsprache

Ein Unfall oder ein Schlaganfall können jede:n treffen, und können den Verlust der Sprachfähigkeit bedeuten. Menschen ohne Lautsprache in Österreich haben nach wie vor kein Recht auf Kommunikation. Die Finanzierung und der Zugang zu Kommunikationshilfsmitteln ist kompliziert und teuer, und hängt auch noch vom Wohnsitz-Bundesland ab.

Datum: 26.11.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Albert-Schweitzer-Haus, 4. Stock, Kapellenraum, barrierefrei

Schwarzspanierstraße 13

1090 Wien

Österreich