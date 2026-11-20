Wien (OTS) -

Die ISPA begrüßt die gestern von Staatssekretär Alexander Pröll vorgestellte österreichische Agenda für Künstliche Intelligenz. Der Verband sieht darin einen wichtigen Schritt, um Österreich im KI-Zeitalter wettbewerbsfähiger zu machen.

Der Ansatz, Künstliche Intelligenz europäisch zu denken und den europäischen Binnenmarkt zu stärken, entspricht den langjährigen Positionen der ISPA. Generalsekretär Stefan Ebenberger unterstreicht, „ohne leistungsfähige digitale Infrastruktur gibt es keine wettbewerbsfähige KI. Dass Rechenleistung als strategische Ressource begriffen wird, ist richtig. Europa braucht gemeinsame Kapazitäten und einen Binnenmarkt, in dem diese auch wirtschaftlich genutzt werden können“. Die ISPA betont dabei das Ziel, Bürokratie abzubauen und Wachstum zu ermöglichen. Überbordende Regulierung bremst Innovation und Wettbewerbsfähigkeit, gerade für kleine und mittlere Unternehmen. Die ISPA unterstützt daher, dass die geplante Agenda Regulierung nicht zusätzlich verdichten, sondern schlanke, digitale Verfahren und verlässliche Rahmenbedingungen schaffen soll. Dies gilt es sicherzustellen.

Infrastruktur für Rechenzentren bedacht umsetzen

Die ISPA unterstreicht das Bekenntnis zur Stärkung Österreichs im Bereich Künstlicher Intelligenz und Physical AI. „Gerade die Themenfelder Industrie, Maschinenbau und Energie bieten hierzulande große Potenziale, die jedoch nur mit entsprechender Infrastruktur ausgeschöpft werden können. Industrielle KI-Anwendungen und die damit verbundenen Skaleneffekte erfordern auch eine leistungsstarke Rechenzentrumsinfrastruktur“, so der ISPA-Generalsekretär. Ebenberger bekräftigt: „Eine dezentrale, kleinteilige Struktur kann sinnvoll ergänzen, es bedarf aber auch einer notwendigen leistungsstarken Infrastruktur für umfassende Investitions- und Wachstumsimpulse.“

Kooperation vor rechtlich bedenklichen Schnellschüssen

Kritisch sieht der Verband die im Raum stehende und europäische Übernahme von TikTok. Eigentumsrechte und Rechtssicherheit sind Grundpfeiler des Investitionsstandorts Europa. Eine solche Maßnahme ist aus Sicht der ISPA weder rechtlich noch wirtschaftlich zielführend. Der Schutz von Daten und die Stärkung digitaler Souveränität lassen sich durch klare, verlässliche Regeln für alle Anbieter erreichen, nicht durch staatliche Eingriffe in einzelne Unternehmen.

Digitale Bildung beginnt in der Volksschule

Die ISPA unterstützt den Grundsatz, dass Kinder zuerst grundlegende Bildungsfähigkeiten erwerben sollen, bevor digitale Werkzeuge eingesetzt werden. Gleichzeitig muss die Digitalisierung in der Volksschule altersgerecht beginnen, damit Kinder einen verantwortungsvollen Umgang mit Technologie lernen. Ebenberger betont, dass „die ISPA als Teil der Saferinternet-Initiative die Bedeutung für eine aktive Auseinandersetzung mit der Digitalisierung und den Herausforderungen bereits im jungen Alter sieht. Wenn wir mündige Internetnutzer:innen wollen, muss Medienkompetenz und der Umgang mit dem Internet bereits früh gelernt sein – und dies beginnt in der Volksschule.“

Ausgestaltung entscheidend

Die ISPA ist überzeugt, dass die Ausgestaltung der österreichischen KI-Strategie gemeinsam mit der Wirtschaft und Zivilgesellschaft erfolgen muss. „Die Agenda setzt wichtige Impulse, ihr Erfolg hängt aber an der Ausgestaltung. Die ISPA bringt sich gerne ein.“, begrüßt Ebenberger die angekündigte öffentliche Konsultation.

Über die ISPA

Die ISPA – Internet Service Providers Austria ist der Verband der österreichischen Internetwirtschaft. Sie wurde 1997 als eingetragener Verein gegründet und vertritt rund 230 Mitglieder aus den Bereichen Access, Content und Service u.a. gegenüber Politik und Verwaltung und anderen Gremien. Ziel der ISPA ist die Förderung des Internets sowie die Kommunikation der Marktteilnehmer untereinander. Dabei engagiert sich die ISPA seit Jahren auch stark im Bereich künstliche Intelligenz und hat für ihre Mitglieder ua. einen KI-Leitfaden herausgegeben.

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