Wien (OTS) -

Österreich verfügt über strenge gesetzliche Vorgaben für die medizinisch unterstützte Fortpflanzung. Die aktuelle Diskussion über Samenspenden, insbesondere aus ausländischen Samenbanken, macht jedoch deutlich: Bei der behördlichen Kontrolle und Nachverfolgbarkeit bestehen Lücken. Die Österreichische IVF-Gesellschaft spricht sich daher für ein verbindliches, zentrales Register für Samen- und Eizellspenden aus.

Zentrales Register muss konkret geregelt werden

Ein staatliches Spendenregister wird nicht nur von IVF-Zentren gefordert. Die EU-Verordnung über Substanzen menschlichen Ursprungs (SoHO) sieht ebenfalls entsprechende Registerstrukturen vor. Im Entwurf des österreichischen SoHO-Gesetzes ist zwar die allgemeine Einrichtung von Registern vorgesehen. Aus Sicht der Österreichischen IVF-Gesellschaft fehlt jedoch die konkrete gesetzliche Ausgestaltung eines zentralen österreichischen Samen- und Eizellspenderregisters.

Ein solches Register muss die Meldung jeder Verwendung einer Spende verpflichtend machen und die daraus entstandenen Kinder beziehungsweise Empfängerfamilien zentral erfassen. IVF-Zentren müssen vor der Verwendung eines Spenders abfragen können, wie oft dessen Spende bereits eingesetzt wurde. Zudem braucht es eine wirksame Kontrolle der national zulässigen Höchstzahl auch bei grenzüberschreitenden Spenden.

"Ein Register ist keine bloße Formalität. Es ist die Voraussetzung dafür, dass gesetzliche Grenzen tatsächlich kontrolliert, Spenden nachvollzogen und die Rechte der daraus entstehenden Kinder verlässlich geschützt werden können“, erklärt Andreas Obruca, Präsident der Österreichischen IVF-Gesellschaft und Gründer und Leiter von Österreichs führendem Zentrum für Reproduktionsmedizin, des Kinderwunschzentrums an der Wien.

Gesetzliche Rechte müssen auch praktisch erreichbar sein

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen – etwa das Recht, ab dem 14. Lebensjahr die Identität des Spenders kennenzulernen – helfen Patientinnen und Patienten nur dann, wenn eine Behandlung in Österreich tatsächlich möglich und zugänglich ist. Alleinstehende Frauen dürfen derzeit in Österreich nicht ohne Partner behandelt werden. Nach der Klage Betroffener wartet die Österreichische IVF-Gesellschaft auf die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, die für Dezember erwartet wird.

Auch für viele Frauen, die auf eine Eizellspende angewiesen sind, bleibt der Zugang zur Behandlung in der Praxis schwierig. Eine wesentliche Hürde ist, dass das Gesetz eine finanzielle Entschädigung der Spenderin ausschließt. Dadurch gibt es zu wenige Frauen, die bereit sind, ihre Eizellen altruistisch zu spenden. Die Österreichische IVF-Gesellschaft fordert daher eine Korrektur der Regelung und – wie in anderen europäischen Ländern – eine faire Aufwandsentschädigung für Eizellspenderinnen.

Obruca: "Wir brauchen klare Regeln, die nicht nur auf dem Papier stehen: ein wirksames Register für jede Spende und faire Bedingungen, damit notwendige Behandlungen auch in Österreich verlässlich angeboten werden können."