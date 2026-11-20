Wien (OTS) -

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien lud am 17. November 2026 zum dritten Mal Menschen in schwierigen Lebenslagen zu einem kostenlosen Mittagessen ein. Vor Ort konnten sich die Gäste bei einer warmen Mahlzeit stärken, sich aufwärmen und miteinander ins Gespräch kommen. Bezirksvorsteher der Leopoldstadt Alexander Nikolai half auch heuer bei der Essensausgabe.

Der Pastoralrat des Krankenhauses organisierte die Aktion gemeinsam mit dem Küchenteam, dem Wiener Konvent und zahlreichen Mitarbeiter:innen. Der Fonds Soziales Wien (FSW) war erneut mit einem Beratungsstand vor Ort. In der Kleiderecke konnten die Gäste warme Kleidung mitnehmen, darunter Socken, Hauben und Schals, die Mitarbeiter:innen des Krankenhauses von Hand gefertigt hatten.

„Zahlreiche Menschen haben es heutzutage schwer im Leben. Es gibt viele, die wenig oder gar kein Geld haben, die keine Unterkunft oder nur eine kleine und kalte Wohnung haben. Mit unserem Angebot hoffen wir, nicht nur den Magen zu füllen, sondern auch ein bisschen Wärme und Menschlichkeit zu verbreiten,“ bringt Pater Prior Thomas Pham OH, sac. die Idee hinter der Aktion MAHL.ZEIT! auf den Punkt.