Wien (OTS) -

Die JUNOS Studierenden verurteilen die Ausschreitungen im Umfeld der heutigen „Gen Z regelt“-Proteste vor der Uni Wien und kritisieren insbesondere die Beteiligung des VSStÖ. Friedlicher Protest ist ein Grundrecht, Sachbeschädigung und Gewalt gegen Einsatzkräfte sind hingegen durch nichts zu rechtfertigen.

„Wer Revolution spielen will, dabei Gewalt und Sachbeschädigung verharmlost und sich anschließend in der Opferrolle wohlfühlt, hat jedes Verantwortungsbewusstsein verloren. Besonders erschreckend ist, dass sich mit dem VSStÖ ausgerechnet eine Fraktion, die Studierende vertreten soll, an solchen Protesten beteiligt, statt sich klar von jeder Form der Gewalt zu distanzieren“, kritisiert Lorenzo Friedli, Bundesvorsitzender der JUNOS Studierenden.

„Am Ende dürfen andere für die Schäden und Polizeieinsätze bezahlen, während Studierende nicht einmal mehr ungehindert und sicher ihre Universität betreten können. Hochschulen sind Orte der Bildung und des freien Austauschs, keine Spielwiese für selbsternannte Revolutionäre. Wer Studierende vertreten will, sollte sich auch für ihre Interessen einsetzen!“, macht auch Tobias Karl-Ripper, Hochschulvorsitzender der JUNOS an der Uni Wien, deutlich.