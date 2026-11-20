- 20.11.2026, 13:00:02
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GRÜNE — TERMINE
Von 24. bis 29. November
Dienstag, 24. November
10:30 Uhr: Pressekonferenz mit Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer und Felix Stadler zur Initiative “Zahlt eh die Lehrerin”.
Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock
Mittwoch, 25. November
11:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt am Klimajugendrat teil.
Ort: Lokal 2 | Elise Richter, Parlament, Dr.-Karl-Renner 3, 1017 Wien
19:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler wird als GREEN BRANDS Austria Persönlichkeit 2026 ausgezeichnet.
Ort: Palais Eschenbach, Eschenbachgasse 11, 1010 Wien
Freitag, 27. November
18:00 Uhr: Stv.-Bundessprecherin Alma Zadić nimmt an der „25 Jahre Grüne Migrant:innen Wien“-Feier teil
Ort: Fania Live, Gürtelbögen 22-23, 1080 Wien
Samstag, 28. November
19:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Alma Zadić nimmt an der Veranstaltung „RISE! ORANGE THE NIGHT” teil.
Ort: Hofburg, 1010 Wien
19:30 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt an der Gala zum Österreichischen Jazzpreis teil.
Ort: Dom im Berg, Schlossbergsteig, 8010 Graz
Rückfragen & Kontakt
Die Grünen
E-Mail: [email protected]
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