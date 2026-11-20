Wien (OTS) -

Dienstag, 24. November

10:30 Uhr: Pressekonferenz mit Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer und Felix Stadler zur Initiative “Zahlt eh die Lehrerin”.

Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

Mittwoch, 25. November

11:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt am Klimajugendrat teil.

Ort: Lokal 2 | Elise Richter, Parlament, Dr.-Karl-Renner 3, 1017 Wien

19:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler wird als GREEN BRANDS Austria Persönlichkeit 2026 ausgezeichnet.

Ort: Palais Eschenbach, Eschenbachgasse 11, 1010 Wien

Freitag, 27. November

18:00 Uhr: Stv.-Bundessprecherin Alma Zadić nimmt an der „25 Jahre Grüne Migrant:innen Wien“-Feier teil

Ort: Fania Live, Gürtelbögen 22-23, 1080 Wien

Samstag, 28. November

19:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Alma Zadić nimmt an der Veranstaltung „RISE! ORANGE THE NIGHT” teil.

Ort: Hofburg, 1010 Wien

19:30 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt an der Gala zum Österreichischen Jazzpreis teil.

Ort: Dom im Berg, Schlossbergsteig, 8010 Graz

