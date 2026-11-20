Wien (OTS) -

Wie können junge Menschen ein starkes Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen? Welche Botschaften wollen Schülerinnen und Schüler vermitteln und wie können insbesondere junge Männer für Gewaltprävention und gesellschaftliche Verantwortung sensibilisiert werden?

Im Rahmen des österreichweiten Videowettbewerbs „Gewaltschutz ist #Männersache“ haben sich Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich kreativ und intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Nun werden die drei Siegerbeiträge und die dahinterstehenden Schulen vorgestellt.

Bei der Pressekonferenz werden die ausgezeichneten Videos erstmals präsentiert. Bildungsminister Christoph Wiederkehr, Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Bildungsexperte Daniel Landau beleuchten zudem die Hintergründe des Wettbewerbs, seine Zielsetzungen und die Bedeutung der aktiven Einbindung junger Menschen im Kampf gegen Gewalt an Frauen.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Termin:

Dienstag, 24. November 2026, 8:30 Uhr

Ort:

Wellensteinsaal

Bundesministerium für Bildung

Wasagasse 2, 1090 Wien

Um Anmeldung wird unter [email protected] gebeten.