Wien (OTS) -

Künstliche Intelligenz entscheidet zunehmend darüber, wo künftig Wachstum, Innovation und Wertschöpfung entstehen. Die Digitaloffensive Österreich (DOÖ) begrüßt daher ausdrücklich die von Staatssekretär Alexander Pröll gesetzte politische Priorität, KI stärker in den Mittelpunkt der Politik zu rücken. Österreich muss jetzt den Anspruch haben, die Chancen dieser technologischen Transformation konsequent zu nutzen und seine Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Die DOÖ steht bereit, diesen Weg mit der Expertise und Praxiserfahrung ihrer Mitgliedsunternehmen aktiv mitzugestalten.

„Technologischer Fortschritt muss sich in wirtschaftlicher Stärke und konkreten Verbesserungen für die Gesellschaft niederschlagen. Unser Anspruch ist ein Österreich mit wettbewerbsfähigen Unternehmen, zukunftsfähigen Arbeitsplätzen und fairen Chancen auf Wohlstand und Teilhabe für alle. Digitalisierung und KI bieten enorme Potenziale – entscheidend ist, diese wirtschaftlich zu nutzen und gleichzeitig gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Als Digitaloffensive Österreich bringen wir die Expertise unserer Mitgliedsunternehmen, technologisches Know-how und praktische Umsetzungserfahrung ein, um Österreichs digitale Zukunft gemeinsam erfolgreich, sicher und verantwortungsvoll zu gestalten“, so Patricia Neumann (Präsidentin der Digitaloffensive Österreich).

Als Branchenverband hat die DOÖ gemeinsam mit ihren 25 Vorständen Leitlinien für eine zukunftsfähige KI-Strategie für Österreich erarbeitet. Mit diesem gemeinsamen Orientierungsrahmen bringt sie die Perspektive und praktische Umsetzungserfahrung der Digitalwirtschaft in den weiteren Prozess ein.

Digitale Infrastruktur und Konnektivität als Fundament

Leistungsfähige digitale Infrastruktur ist die Grundlage dafür, dass Digitalisierung und KI ihr Potenzial im ganzen Land entfalten können. Dazu gehören sichere, gigabitfähige Fest- und Mobilfunknetze ebenso wie ausreichende Rechenkapazitäten, resiliente Cloud-Infrastrukturen und hochwertige, verlässlich nutzbare Daten. Rechtssicherheit, rasche Genehmigungsverfahren und klare Rahmenbedingungen schaffen die Voraussetzungen, damit Unternehmen investieren und innovative Anwendungen flächendeckend genutzt werden können.

Investitionen ermöglichen und den Standort stärken

Eine starke KI-Nation braucht verlässliche und investitionsfreundliche Rahmenbedingungen. Die DOÖ setzt sich dafür ein, Finanzierung und praxistaugliche Regulierung als gemeinsame Standortaufgabe zu verstehen und gezielt voranzutreiben. Investitionen müssen ineinandergreifen, damit Innovation in Österreich entsteht, die Regionen wettbewerbsfähig bleiben und die Wertschöpfung am Standort gestärkt wird.

Nicht bei Digitalisierung und KI sparen, sondern durch ihren gezielten Einsatz: Werden die Potenziale von Digitalisierung und KI nicht ausgeschöpft, bleiben erhebliche Chancen auf Wachstum, Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen ungenutzt.

Kompetenzen aufbauen und KI in die Breite bringen

Der Nutzen von KI soll Unternehmen jeder Größe und den Menschen im ganzen Land zugutekommen. Dafür braucht es eine durchgängige Qualifizierungsagenda – von digitaler Grundbildung über berufliche Weiterbildung bis zu Forschung- und Führungskompetenzen. Gerade kleine und mittlere Unternehmen benötigen Zugang zu Know-how, Daten, Infrastruktur und Finanzierung, um das volle Potential des KI-Zeitalters zu nutzen. Die enge Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung soll dazu beitragen, aus technologischen Möglichkeiten erfolgreiche Anwendungen und neues Wachstumspotential für Österreich zu generieren.

Umsetzung gemeinsam gestalten und Wirkung messbar machen

Entscheidend ist nun, KI aus einzelnen Pilotprojekten in die breite Anwendung zu bringen. Die öffentliche Verwaltung kann dabei als moderner Anwender und Innovationspartner vorangehen: mit einfacheren Prozessen und durchgängigen digitalen Services. Weiters schaffen klare Zuständigkeiten, eine ressortübergreifende Zusammenarbeit sowie messbare Ziele und Meilensteine die Grundlage dafür, Fortschritte sichtbar zu machen und erfolgreiche Lösungen rasch zu skalieren.

Die Digitaloffensive Österreich steht bereit, ihre Expertise, Umsetzungskraft und internationale Erfahrung einzubringen, um Österreichs digitale Zukunft aktiv mitzugestalten. Gemeinsames Ziel ist ein Standort, der die Potenziale von KI wirtschaftlich erfolgreich, sicher und verantwortungsvoll nutzt.

Auf Grundlage der gemeinsam mit ihren 25 Vorständen erarbeiteten Leitlinien bringt sie die Perspektive der Digitalwirtschaft in die politische Diskussion ein. Im Fokus stehen die Stärkung wettbewerbsfähiger Rahmenbedingungen für den Digitalwirtschaftsstandort Österreich sowie die konsequente Nutzung der Chancen, die Digitalisierung und KI für Unternehmen, Verwaltung und Gesellschaft eröffnen.

Über die Digitaloffensive Österreich

Die Digitaloffensive Österreich ist der Branchenverband der führenden Unternehmen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in Österreich und arbeitet im stetigen Austausch mit Stakeholdern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft daran, Österreich als Standort für IKT erfolgreich zu positionieren und die Digitalisierung voranzubringen.