Wien (OTS) -

Das neue Online-Service der Ärztinnen- und Ärztekammer für Niederösterreich zeigt nach Bezirken, wo gegen Grippe, COVID-19, Gürtelrose und Pneumokokken geimpft wird und welche Ordinationen auch Menschen impfen, die dort bisher nicht in Betreuung waren.



Wo kann ich mich in meiner Nähe impfen lassen? Mit „Impfpraxis NÖ“ bündelt die Ärztinnen- und Ärztekammer für Niederösterreich (ÄKNÖ) das Impfangebot von rund 350 Ordinationen auf einer Seite. Dies ist erst der Start einer niederösterreichweiten Initiative, die Impfen dort stärkt, wo medizinische Kompetenz zu Hause ist. Zwei regelmäßig aktualisierte Listen zeigen anhand farblicher Markierungen, welche Impfungen die jeweilige Ordination anbietet und ob sie auch neue Patientinnen und Patienten impft.



Die ÄKNÖ schließt eine Lücke

„Wer sich impfen lassen möchte, soll schnell eine Ordination in der Nähe finden können, die die gewünschte Impfung anbietet. Eine solche gebündelte Übersicht hat in Niederösterreich bisher gefehlt. Diese Aufgabe übernimmt jetzt die Ärztinnen- und Ärztekammer. Damit machen wir das Impfangebot sichtbar und erleichtern den Zugang zur Impfung“, sagt

Dr. Dagmar Fedra-Machacek, kassenärztliche Allgemein- und Familienmedizinerin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzteschaft.



Beim Impftermin die ganze Gesundheit im Blick

In der Debatte um Impfungen in Apotheken verweist die ÄKNÖ einmal mehr auf den Vorteil der haus- und kinderärztlichen Ordination. Dort lassen sich Impfstatus und Krankengeschichte gemeinsam beurteilen und offene Fragen vor der Impfung klären.



„Beim Impftermin schauen wir gemeinsam auf den Impfstatus und berücksichtigen auch Vorerkrankungen und Medikamente. So können wir klären, welche Impfung sinnvoll ist, ob eine Auffrischung ansteht und welche Impfungen kostenlos angeboten werden. Beratung und Impfung kommen in der Ordination bei einem Termin zusammen. Und wer eine andere Vorsorgefrage hat, kann sie gleich ansprechen“, sagt der kassenärztliche Allgemeinmediziner und Leiter des Impfreferats der Kammer, Dr. Michael Sokol.



Die beiden Listen sind über die rote Kachel „Impfpraxis NÖ“ auf der Startseite der ÄKNÖ oder direkt auf www.arztnoe.at/impfpraxis-noe abrufbar.