Wien (OTS) -

Mit Angeboten in allen Medien gilt der ORF als Pionier bei Nachrichten in Einfacher Sprache. Ein EU-Projekt, an dem der ORF beteiligt ist, zeigt die europaweit steigende Bedeutung der Einfachen Sprache. Die Vernetzung im Rahmen des Projekts soll dazu beitragen, das Bewusstsein für dieses Angebot zu steigern und internationale Standards zu etablieren. Am Dienstag, dem 17. November 2026, fand am ORF Mediencampus die Abschlussveranstaltung des Projektes ENACT (Easy-to-Understand News for Collaborative Transformation) statt.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher betonte bei der Eröffnung der Veranstaltung: „Als öffentlich-rechtliches Medienunternehmen ist es unsere Verantwortung, für alle da zu sein. Wir unterstützen Menschen dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen, sich eine eigene Meinung zu bilden und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Das bedeutet, dass wir genau darauf achten müssen, welche Worte wir verwenden, wie wir Geschichten erzählen und auf welche Barrieren Menschen möglicherweise stoßen. Leicht verständliche Sprache ist ein zentraler Bestandteil dieser Verantwortung.“

In den vergangenen zehn Jahren hat der ORF sein Angebot an Nachrichten in Einfacher Sprache deutlich ausgebaut und bietet sie auf allen Plattformen an: auf news.ORF.at mit täglich bis zu sechs Meldungen, im ORF TELETEXT auf den Seiten 470 und 480, in ORF III um 19.30 Uhr, in allen Regionalradios mit Zusatzangeboten auf Radio Wien und Radio Steiermark und mit dem FM4-Wissens-Podcast „Einfach erklärt“. Die Angebote gewinnen angesichts der steigenden Zahl von Menschen, die Schwierigkeiten beim Verstehen von komplexen Inhalten haben, weiter an Bedeutung. Die Zielgruppen umfassen neben Menschen mit Lernschwierigkeiten vor allem Menschen, die Deutsch lernen, und ältere Menschen. Sie haben so die Möglichkeit, wichtige aktuelle Informationen zu verstehen und damit am gesellschaftlichen Diskurs teilzunehmen.

Um die Angebote in Einfacher Sprache weiterzuentwickeln, hat die ORF-Abteilung „Barrierefreiheit und Inklusion“ seit Dezember 2024 an dem EU-Projekt ENACT gemeinsam mit Partnern aus vier weiteren EU-Ländern teilgenommen: dem öffentlich-rechtlichen Sender RTV (Slowenien), Radio Latvijas (Lettland), dem katalanischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk 3Cat, der Universitat Autònoma de Barcelona und dem Verein für sozialpädagogische Förderung Uniamoci (Italien).

Bei dem Projekt wurde mit Fachleuten, Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Zielgruppen gearbeitet: unter anderem bei einem Public-Value-Dialog im ORF, im Rahmen einer Kooperation mit dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF), um Feedback von Deutschlernenden zu erhalten, und mit dem UNESCO School Network ASPnet. Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt hat einen Prototyp für ein Wörterbuch in Einfacher Sprache entworfen. Mit der Austria Presseagentur (APA), die seit Jahren Nachrichten in Einfacher Sprache anbietet, wurde an möglichen Weiterentwicklungen gearbeitet.

Auf https://project-enact.eu/de/enact-hub/ steht ein Hub mit Beispielen und Empfehlungen für Journalistinnen und Journalisten zur Verfügung. Wesentliche Ergebnisse: Die Zielgruppen wünschen sich bessere Auffindbarkeit und Barrierefreiheit der bestehenden ORF-Nachrichten in Einfacher Sprache, einen quantitativen Ausbau und mehr Themenvielfalt, vor allem bei Kultur und Service.

Im ORF wird deshalb aktuell daran gearbeitet, alle Angebote in Einfacher Sprache (Text, Video, Audio) in Zukunft gebündelt online abrufbar zu machen. Die ENACT-Schlusskonferenz am ORF Mediencampus zeigte eindrücklich, dass das Bewusstsein für die Bedeutung von Informationen, die für möglichst viele Menschen verständlich sind, in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist. Einfache Sprache wird für den Journalismus, so der Tenor der Veranstaltung, in Zukunft noch wichtiger werden.