Wien (OTS) -

Die Regierung setzt in der Asylpolitik auf Abschreckung: Mit dem Ruanda-Plan sollen abgelehnte Asylwerber:innen, die nicht in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden können, nach Ruanda abgeschoben werden. Gleichzeitig fordert die Wirtschaft, dass Asylwerber:innen arbeiten dürfen. Vor allem Tourismus und Gastronomie suchen dringend Personal. Wäre Arbeit während des Asylverfahrens ein Weg zur Integration oder ein falsches Signal? Und wer soll zu uns kommen dürfen? Geht die Rechnung der Regierung auf: Abschreckung für Flüchtlinge, Einladung für Arbeitskräfte? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 22. November 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit dem ÖVP-Europaabgeordneten Lukas Mandl, dem Delegationsleiter der Grünen im EU-Parlament Thomas Waitz, mit Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser und dem Kärntner Hotelier Bernd Hinteregger, Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands, der konsequente Abschiebungen fordert und zugleich Asylwerber:innen beschäftigen will.