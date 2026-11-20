Wien (OTS) -

„Was als Protest unter dem Motto ‚Für unsere Zukunft‘ angekündigt wurde, ist in einer völligen Eskalation geendet. Die ‚Gen Z‘ bringt die Polizei auf Trab, versucht offenbar gewaltsam in die Universität einzudringen und sorgt für massive Polizeieinsätze mitten in Wien. Dass sich auch die Sozialistische Jugend diesem linken Radau anschließt, ist bezeichnend“, kritisiert der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp.

„Palästinenser-Flaggen bei den Protesten und ein massives Polizeiaufgebot rund um Universität und Rathausplatz zeigen, wie weit die Situation bereits aus dem Ruder gelaufen ist. Besonders unverantwortlich ist das in unmittelbarer Nähe des Christkindlmarkts, wo Familien und zahlreiche Besucher unterwegs sind. Das Demonstrationsrecht ist kein Freibrief für Randale. Die Sicherheit der Wiener muss Vorrang haben“, so Nepp.